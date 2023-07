Maxi suknje: 12 sjajnih modela za romantične ljetne kombinacije

Godinama su klasične midi suknje dominirale modnom scenom, no vremena se mijenjaju i na modnu scenu dolaze neki posve novi odnosno stari trendovi. Već početkom godine, suknje maksi dužine su polako, ali sigurno počele vladati modnom scenom.

I ljetna sezona nam je donijela mnoštvo upečatljivih i razigranih modnih trendova, a među njima su se posebno istaknule i svestrane maksi suknje koje viđamo i po društvenim mrežama. Uz lepršave haljine, suknje su idealan komad za ljetne vrućine, a modeli maksi dužine mogu se nositi u brojnim prigodama i uvijek djeluju jako efektno.

Sjajno će izgledati kao dio dnevnog looka, uz tenisice i T-shirt majicu, dok za posebne trenutke maksi suknju možeš kombinirati s romantičnim bluzama i štiklama. Uz sveprisutne traper modele, ovog ljeta jako su trendi i modeli širokog kroja, suknje od satena te one boho stila koje su trenutno jako IN te u svaki look unose dašak romantike i ljetne bezbrižnosti. Ako pak želiš u svoju ljetnu garderobu unijeti dašak osvježenja, biraj modele u jarkim bojama ili s uzorcima.

Ono što u konačnici maksi suknju čini tako svestranim komadom je njezina sposobnost da istovremeno djeluje 'chic' i sofisticirano. Prilagodljiva je svakom stilu i prilici, a radi te je svoje svestranosti savršen dodatak ljetnoj garderobi.

Neodoljive maksi suknje preplavile su i ponudu popularnih high street brendova, a neke od najljepših modela izdvojile smo u nastavku.

Bershka, 30 eur

Duga suknja boho stila u bijeloj boji.

Bershka, 18 eur

Duga tie-dye suknja začinit će svaki look.

Mango, 50 eur

Duga suknja od trapera sa šavovima.

Mango, 46 eur

Teksturirana suknja na preklop s volanom, boho stila.

Mango, 46 eur

Duga suknja s plisiranim detaljem, širokog kroja. Upečatljiva boja fuksije.

Reserved, 33 eur

Pamučna maxi suknja s razigranim printom.

Reserved, 50 eur

Suknja iz premium kolekcije izrađena od tkanine ugodne na dodir. Idealna i za svečane prigode.

Reserved, 30 eur

Blago zvonasta suknja izrađena od pamučne rupičaste tkanine.

Zara, 36 eur

Suknja širokog visokog struka s elastičnim dijelom straga. Aplicirane perlice sprijeda. Zvonasti donji rub.

Zara, 40 eur

Duga crna suknja visokog elastičnog struka. Prednji džepovi. Detalj nabora.

Zara, 40 eur

Duga suknja visokog struka s plisiranim detaljima u struku i šarenim printom.

Zara, 30 eur

Suknja visokog struka sa širokom elastičnom pojasnicom.