Najljepše ljetne suknje dolaze u spoju s razigranim točkicama

Uz brojne zanimljive trendove i novitete koje će unijeti dozu svježinu u naše ormare, u središtu kolekcija mnogih brendova i ove sezone našle su se upečatljive boje i razigrani uzorci. One najšarmantnije i najprivlačnije komade i ovog će ljeta krasiti neodoljivi uzorci među kojima se osobito ističe točkasti print.

I dok su modeli sa cvjetnim printom klasik koji nikad ne izlazi iz mode, točkice se vraćaju u modu svakih nekoliko sezona, a ako je suditi prema aktualnoj ponudi high street brendova, čini se da će ovog ljeta točkasti komadi dominirati modnom scenom.

Povratak šarmantnih točkica razveselit će romantičarke i sve one koji se vole igrati modom, a ove sezone točkasti print najbolje izgleda u spoju sa svestranim suknjama. Suknje svih krojeva i modela ističu se u ljetnim kolekcijama, a one začinjene neodoljivim točkastim uzorkom djeluju uistinu jako privlačno i efektno te će sasvim sigurno začiniti svaki ljetni look.

Točkasti uzorak dobar je izbor u svakodnevnim, ali i u svečanijim prigodama. Suknje ukrašene točkicama djeluju pomalo retro, a jednako će dobro izgledati u ležernim i u formalnijim kombinacijama. Dolaze u različitim kombinacijama boja, a mogu se kombinirati na bezbroj načina, uz košulje, bluze ili crop topove.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Od plisiranih pa do lepršavih i satiniranih modela, točkaste suknje ovog bi ljeta mogle osvojiti našu garderobu, a brojne trendi modele već sada možeš pronaći u ponudi popularnih high street brendova. Neke od naših favorita donosimo u nastavku.

Foto: Instagram, Mango, Mango Outlet, Next, Sinsay, Stradivarius, Zara

Mango, 60 eur

Duga satinirana suknja s točkicama i remenom.

Mango Outlet, 23 eur

Plisirana suknja na točkice, ravnog kroja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Mango Outlet, 23 eur

Midi suknja na točkice u upečatljivoj narančastoj boji, od lepršave tkanine.

Mango Outlet, 18 eur

Duga lepršava suknja s točkastim uzorkom.

Next, 35 eur

Šarmantna duga suknja s točkicama osvježit će svaku kombinaciju.

Next, 74 eur

Plisirana midi suknja s točkicama savršeno će upotpuniti poslovne kombinacije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Sinsay, 10 eur

Razigrana mini suknja na vezanje s točkastim uzorkom.

Sinsay, 13 eur

Midi točkasta suknja na vezanje, s volanom. Izrađena od viskoze.

Sinsay, 18 eur

Duga točkasta suknja začinit će svaki ljetni look.

Sinsay, 15 eur

Plisirana midi suknja s razigranim točkicama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Stradivarius, 16 eur

Lepršava kratka suknja s točkicama idealan je izbor za ljeto.

Zara, 26 eur

Suknja drapiranog visokog struka. Patentni zatvarač skriven u šavu sa strane.