Nije suđeno? Ovi znakovi pokazuju da ipak bolje funkcionirate kao prijatelji

Postoje muškarci koji su dobar 'materijal' za prijatelje, a postoje i oni s kojima bismo ipak htjele nešto više. Možda već imaš prijatelja za kojeg ti se čini da bi bio savršeni partner, no u većini slučajeva bolje je ne miješati prijateljstvo i ljubav jer ako veza ne uspije velike su šanse da će vaš prijateljski odnos biti narušen.

Iako je prijateljstvo dobra osnova za započinjanje romantične veze, prije nego počneš izlaziti sa svojim najboljim prijateljem, dobro razmisli jeste li uistinu stvoreni jedno za drugo.

U nastavku pročitaj znakove koji otkrivaju da bolje funkcionirate kao prijatelji, a ne kao ljubavni par.

Ne privlači te u seksualnom smislu

Ništa neće ugušiti nečiju želju za romantičnom vezom s nekim kao nedostatak seksualne privlačnosti. Ako jedno na drugo gledate kao na brata i sestru, velike su šanse da je vaša romantična veza osuđena na propast.

Želite drugačije stvari u životu

Svi mi u životu imamo prijatelje čiji se životni ciljevi ne poklapaju s našima, i to je sasvim u redu. Prijatelji koji se razlikuju od nas pomažu nam da dobijemo bolju perspektivu na svijet oko sebe. Međutim, kada govorimo o romantičnom partneru, njegovi bi se ciljevi trebali poklapati s tvojima. U protivnom, u vezi će se prije ili kasnije pojaviti problemi.

Nalazite se na različitim mjestima u životu

Moguće je i da se vas dvoje nalazite u posve različitim životnim fazama. Primjerice, on je možda spreman skrasiti i zasnovati obitelj, a ti nisi. Ako je to slučaj, bilo bi bolje da ne ulazite u vezu.

Ne sviđa ti se kako tretira druge

Bez obzira na to što je on tvoj prijatelj, crvene zastavice su i dalje crvene zastavice i sva pravila i znakovi koji otkrivaju 'lošeg frajera' i dalje vrijede. Možda je on super kao prijatelj, ali ne i kao partner. Ako ti se ne sviđa kako se ponaša prema drugima, nemoj s njim ulaziti u vezu jer jako su male šanse da će se promijeniti.

Već ste izlazili i nije dobro završilo

Ako ste već ranije pokušali biti u vezi, ali nije uspjelo, onda za to očito postoji dobar razlog. Nemojte ponovno riskirati svoje prijateljstvo.

Vaš odnos temelji se isključivo na smijehu i simpatiji

Iako su smijeh i međusobne simpatije dobri temelji za vezu, da bi odnos funkcionirao potrebno je puno više od toga. Romantična veza mora imati strast i seksualni element. Ako između vas nema kemije, nema smisla ulaziti u vezu.

Gotovo nikad ti ne nedostaje

Kada smo zaljubljeni, izgaramo od želje da viđamo tu osobu svaki dan. Ako ti on nikada ne nedostaje kada nije u blizini, vjerojatno ti nije stalo do njega. Suoči se sa stvarnošću i prihvati da vam nije suđeno.

Seks između vas dvoje bio bi jako čudan

Ako ste zagrijani jedno za drugo, ali zapravo ne uživate u istim stvarima kad je riječ o seksu, onda vas čeka jako loša veza ako odlučite nastaviti s njom.