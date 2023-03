Bez greške: Šest stvari koje muškarac radi kada misli da si fantastična u krevetu

Seks i zadovoljstvo su vrlo važni u životu svakog para. I često se govori o tome kako poboljšati zadovoljstvo partnera ili kako žena može još više produljiti njegov užitak. Naravno i svaka žena se, bez obzira koliko joj je partner pokazuje da ju voli, ponekad zapitala: "jesam li dobra u krevetu?".

Koliko su partneri zadovoljni u krevetu često ovisi o njihovoj kompatibilnosti, ali i koliko se trude komunicirati i otkrivati stvari jedno o drugome. Ono je što je uzbuđivalo bivšeg dečka možda neće uzbuđivati sadašnjeg partnera. No bez obzira na to postoje znakovi koji sigurno pokazuju da tvoj partner u potpunosti uživa i da si jako dobra u seksualnim igrama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Odmah želi sve ponoviti

Kada je muškarac potpuno zadovoljan, odmah želi još zadovoljstva. Čak ga i sama pomisao na seks s tobom uzbuđuje. Zato ako nakon orgazma, želi još jedan, znači da si na dobrom putu i odlična ljubavnica.

Stišće stopala i šake

Postoji i fizički znakovi koji pokazuju da je on potpuno u ekstazi dok vodite ljubav. Ako stišće ruke i stopala onda potpuno uživa i znači da se osjeća dobro s tobom. Samo je jedino važno da uvijek što dulje uživate u strasti i naravno da i ti osjećaš zadovoljstvo, piše Your Tango.

Jasno govori da potpuno uživa

Ovaj znak je vrlo očit, ali ne smiješ sumnjati. Ako muškarac kaže da si fantastična ljubavnica onda to stvarno misli. Sigurno to neće reći kako bi bio pristojan nego želi da nastaviš raditi što god si radila. Nemoj odbiti njegove komplimente nego ih vrlo radno primi jer si vrhunska ljubavnica.

Muškarac i dalje flertuje

Još jedan znak pokazuje da uživa u seksu s tobom - želi i dalje ostati u tom raspoloženju. Mnogi muškarci kažu da nakon fantastičnog seksa šalju sočne poruke svojoj djevojci da joj pokažu koliko im je važna. Osim toga, dodatan flert stvara seksi raspoloženje za sljedeći put. Ovo vrijedi ako je odvojen od tebe. No ako ste zajedno nakon fantastičnog seksa i želi te stalno dodirivati onda flertuje. To je jedan od načina na koji pokazuje da želi samo još više seksa s tobom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Uživaš u seksu s njim

Uvijek se govori da je potrebno "dvoje za tango", a to vrijedi i za seks. Ako se osjećaš čudno i neugodno, vjerojatno se i on tako osjeća. S druge strane, ako misliš da je bilo ludo strastveno onda je i njemu bilo tako. Možda je tvoje zadovoljstvo upravo najbolji pokazatelj koliko vam je seks dobar.

Pokušava nove stvari u seksu

Muškarci su vrlo kompetitivni po prirodi i ako misli da si fantastična u krevetu poželjet će i on biti bolji. Osjećat će da mora raditi neke impresivnije pokrete i poželjet će te zadovoljiti, kao što ti zadovoljavaš njega. No ako ti se ne sviđaju nove stvari najbolje je da mu kažeš. Uz dobru komunikaciju i tvoje vodstvo i on je postati super zvijezda u krevetu.