Iako orgazmi ne bi trebali biti centar seksualnog života ipak svaka žena uživa kada doživi orgazam, a svima su posebno zanimljivi višestruki orgazmi. Svaka žena je poželjela doživjeti višestruke orgazme koji možda zvuče komplicirano, ali stručnjaci tvrde da se mogu jednostavno postići.

Također puno ljudi misli da se višestruki orgazmi događaju spontano, ali postoji način da se oni potaknu. No što su uopće višestruki orgazmi? "Izraz višestruki orgazmi općenito se odnosi na uzastopne orgazme tijekom jednog seksualnog odnosa", objašnjava seksologinja Jess O’Reilly za SELF. No to ne znači da se orgazmi događaju jedan za drugim bez pauze, oni su kod svake osobe drugačiji. "Neki ljudi dožive seriju manjih orgazama, a onda na kraju dolazi najveći. Dok drugi ljudi višestruke orgazme dožive jedan za drugim, bez ili s vrlo malo razmaka. Razina uzbuđenja pada, a zatim se opet pojavljuje orgazam", dodaje dalje.

Može li svaka žena doživjeti višestruke orgazme?

Za početak je najbolje priopćiti dobru vijest, žensko tijelo je već pripremljeno za višestruke orgazme. Zato što je ženama potrebno puno manje vremena za oporavak nakon orgazma, puno lakše reagira na stimulaciju u odnosu na muškarce. "Orgazam uključuje bržu cirkulaciju i rad srca, jaču aktivnost mozga i grčeve tijela, a vrijeme potrebno da se tijelo oporavi je puno kraće", dodaje O’Reilly. Klitorisu je dovoljno samo nekoliko minuta odmora i može se opet stimulirati, dok je muškarcima potrebno puno više vremena.

Kako stručnjaci dalje objašnjavaju ako žena može doživjeti orgazam bez problema ona nema nikakvih prepreka za višestruki orgazam. No važno je da se žena ne osjeća obeshrabreno ako ih još nije doživjela jer se često radi o nekim blokadama. Kako doživjeti višestruke orgazme i maknuti blokade - objašnjavaju stručnjaci u nastavku.

Problemi s orgazmom

Neke žene imaju problem s doživljavanjem orgazma pa je važno da riješe određene probleme kako bi više uživale u svojoj seksualnosti. Mogu postojati različiti uzroci koji onemogućuju orgazam: mentalni (stres i loša slika o tijelu), fizički (zdravstveni problemi) ili problemi u odnosu (nedostatak komunikacije ili nepovezanost). Vrlo je važno da svaka žena pronađe uzroke problema, a ne smije se zaboraviti da je ženama često potrebna stimulacija klitorisa kako bi doživjele orgazam.

Poticanje uzbuđenja

Ako želiš doživjeti višestruke orgazme važno je da se odvažiš i nastaviš eksperimentirati. Ako je klitoris preosjetljiv nakon orgazma treba se fokusirati na ostatak tijela. "Isprobajte različite vrste stimulacije", objašnjava ginekolog Michael Krychman. Partner se može igrati s tvojim grudima ili mjestima na kojima si posebno osjetljiva. Poanta je nastaviti s poticanjem uzbuđenja i uživati u seksu. Također se možete igrati s različitim osjetilima, na primjer, možete se igrati s povezom za oči ili raznoraznim igračkama.

Iskoristi osjetljivost klitorisa

S druge strane, igranje s osjetljivim klitorisom nakon orgazma može biti karta za višestruke orgazme. Prema O’Reilly, neke žene mogu otkriti da pretjerana stimulacija može voditi do neočekivanog orgazma. Čak i ako se ne dogodi novi orgazam i dalje može biti užitak. Naravno, ako se pojavi bol i nema nikakve ugode onda ne treba dodatno stimulirati klitoris.

Ne treba ništa forsirati

Vrlo je važno riješiti prepreke odnosno ne očekivati previše od sebe. Želja da se dožive višestruki orgazmi ne znači da će se i ostvariti, a obično su žene previše usredotoče na želju. "Vrlo je važno usredotočiti se na putovanje", objašnjava dr. Krychman. Puno je bolje fokusirati se na produžetak orgazma i još više uživati s partnerom i možda će se dogoditi novi orgazam. Važno je ne truditi se previše nego se nastaviti igrati i uživati.

Aktiviraj mišiće dna zdjelice

Izvođenje Kegelovih vježbi tijekom orgazma može biti još jedan put prema dodatnom orgazmu. "Tijekom orgazma stisni rukom stidnicu i radi kontrakcije dok stežeš bedra. Tako možeš pojačati kontrakcije i dovesti do drugog orgazma", dodaje O’Reilly. Ako nikada nisi probala izvoditi Kegelove vježbe najbolje je da ih prvo odradiš nevezano za seks. Što je vrlo važno jer mnoge žene ne znaju kako aktivirati ove mišiće, a postoji nekoliko načina. Klinika Mayo predlaže zaustavljanje mlaza urina tijekom mokrenja kako bi žena utvrdila na koje mišiće treba obratiti pažnju. S druge strane, Harvard Health Publishing preporučuje ženama da pokušavaju izbjeći ispuštanje plinova. Nijedno od navedenog nije baš seksi, ali može pomoći.

Nemoj zaboraviti disanje

Iako ovo zvuči kao jednostavan savjet ipak je vrlo važan. Ne smije se zaboraviti na disanje tijekom seksa, neki ljudi nesvjesno zadržavaju dah dok postižu orgazama. "Tijekom orgazma treba disati polako i duboko, dok stežeš i opuštaš mišiće dna zdjelice", dalje objašnjava O’Reilly. Općenito svjesnost je vrlo važan dio seksualnog života bez obzira na višestruke orgazme. Ne smije se zaboraviti da su um i tijelo uvijek povezani, a disanje može pomoći da se odmaknemo od nepotrebnih misli i ostane u sadašnjem trenutku.

Igračke i novi položaji

Igranje s različitim osjetilima može poboljšati seksualni život, a izvrstan način je korištenje igračka. Pomoću njih se može dodatno stimulirati klitoris. Osim toga mnoge žene lakše dožive orgazam s igračkama nego s partnerom. Igračke također mogu pomoći i partneru da te dovede do višestrukih orgazama. Kao i isprobavanje novih položaja, osobito onih koji omogućuju lak pristup klitorisu. No bez obzira na cilj nikada ne treba zaboraviti da seks treba biti zabavan i da treba uživati. Ako ne uspije iz prvog puta, treba i dalje pokušavati jer ipak se radi o užitku pa eksperiment nije težak.