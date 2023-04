Prijateljstvo prije veze? Pet razloga zašto je važno da prvo budete prijatelji

"Budimo prijatelji". Dvije riječi koje smo svi mi već čuli u situacijama kada nismo htjeli biti prijatelji s tom osobom, već nešto više. No, biti prijatelj prije nego što se upustiš u vezu s nekim zapravo uopće nije tako loša ideja, a nerijetko ima puno više prednosti, dok se ta veza može se razviti u puno jači i čvršći odnos.

Prijateljstvo je vrlo važna stvar kada je pitanju razvoj veze. Ono nam daje priliku da upoznamo osobu onakvu kakva jest, ali i da o njoj naučimo stvari koje inače ne bismo naučili. Kad uđemo u vezu s nekim, a da prije nismo bili prijatelji, mogu se pojaviti razne vrste problema i izazova, a mi od osobe počinjemo očekivati više i ponekad postavljamo nerealna očekivanja.

Zato, kada razvijemo pravo prijateljstvo, nema očekivanja. Oboje možemo biti ono što zaista jesmo i ne moramo se pretvarati. A iako mnogi ljudi imaju različita mišljenja o tome trebamo li biti prijatelji prije veze ili ne, postoji toliko razloga koji idu u prilog tome - evo zašto je važno da prvo budete prijatelji.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Neće biti nervoze na prvom spoju

Ljepota u tome da započnete kao prijatelji je činjenica da se već poznajete. Obično, u prvim fazama spojeva, pokušavamo biti što privlačniji, a istovremeno pokušavamo upoznati jedno drugo. Ali kada izlaziš s prijateljem, ne moraš brinuti o tome, jer vam je vjerojatno već ugodno i znate puno toga jedno o drugome. Vjerojatno nećeš morati provoditi sate birajući savršen outfit ili razmišljajući o čemu ćete razgovarati. Ovoj se osobi već sviđaš takva kakva jesi.

Znaš njegovu prošlost

Budući da ste prije svega prijatelji, vjerojatno već znate sve o vašim prošlim vezama i prvim ljubavima, uspomenama iz djetinjstva, o tome što vam se sviđa i što ne volite. To i tebi i njemu daje veliku prednost jer oboje znate što smijete, a što ne smijete raditi u vezi. Već znate što vas oboje čini frustriranima i sretnima, a to je veliki plus.

Ugodno vam je jedno s drugim

Još jedna prednost toga što ste prije svega prijatelji jest to što se već osjećate ugodno u blizini jedno drugoga. Neće biti neugodne tišine ili poteškoća u pokušaju da smislite nešto o čemu ćete razgovarati. Vjerojatno vam je ugodno komunicirati i ne morate se brinuti da ćete učiniti ili reći nešto neugodno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Možete usporiti stvari

'Dejtanje' s prijateljem također je dobar način da usporite stvari i izgradite čvrst, kvalitetan odnos. Već znate da imate puno toga zajedničkog jedno s drugim, tako da ne morate brinuti o tome, a to vam pomaže da se manje opterećujete sitnicama i da se fokusirate jedno na drugoga i na svoju vezu koja se kreće polaganim, ali sigurnim tempom.

Pouzdan je

S obzirom na to da ste prvo bili prijatelji, lakše ćeš se moći osloniti na tu osobu. Jer, ako mu ne možeš vjerovati, onda ti vjerojatno ni neće biti prijatelj. Izgradnja povjerenja i poštovanja vrlo je važna u vezi, a kada to već imate od prijateljstva, vaša će veza biti još jača.