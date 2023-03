Očekuješ da ti partner čita misli? 7 znakova da si ti toksična osoba u vezi

Kada par ima probleme u vezi, u mnogim slučajevima to znači da su oba partnera pridonijela stvaranju problema. U zdravoj vezi oba partnera moraju podržavati zajedništvo, raditi kompromise i nadilaziti probleme. No, postoje i toksične veze, a to su odnosi u kojima se ništa ne može riješiti. No ponekad se jedna strana ponaša toksično i jača negativnostu u vezi. Stoga ako se osjećaš loše u ljubavnom odnosu važno je da se upitaš "jesam li u toksičnom odnosu?". No onda je sljedeći korak zapitati se koliko ti stvaraš tu negativnost i jesi li uzrok problema.

Međutim, prije nego pročitaš koji su sve znakovi toksičnog odnosa i ponašaš li se tako vrlo je važno razumjeti koje su posljedice. Istraživanja psihologa objašnjavaju da toksično ponašanje stvara lošu kvalitetu odnosa jer jedna strana pokušava dominirati. Tijekom vremena se stvara stres, konflikti, a u nekim slučajevima postoji i zlostavljanje.

Osim toga, u takvom odnosu osoba može osjećati da slabi njezino fizičko i mentalno zdravlje što može voditi do problema kao što su depresija i tjeskoba te razvoja drugih mentalnih problema. Ako sumnjaš da si u toksičnoj vezi, ali i da si ti upravo osoba koja izaziva toksičnost, onda u nastavku otkrij obrasce ponašnja koja vode u probleme.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Osjećaj nesigurnosti i stalni strah od prekida

Ako stalno prijetiš partneru da ćeš prekinuti vezu onda se može uništiti povjerenje i sigurnost u vezi. O prekidu trebaš razgovarati samo ako se ozbiljno razmišljaš tome i postoji ozbiljna namjera. Ako samo postoji prijetnja prekidom kod prvog znaka konflikta znači da pokušavaš kontrolirati partnera prijetnjom i strahom, piše Marriage.com.

Potpuno izbjegavanje sukoba

Ovo je jedan od manje poznatih znakova toksične veze, ali izbjegavanje sukoba svakako spada u kategoriju toksičnosti. Neki konflikti su prirodni i čak zdravi za odnos, ako par izbjegava sukobe nikada neće moći rasti. Ako stalno izbjegavaš sukobe tvoj partner će uvijek morati biti oprezan i osjećati strah ako razgovor nije uvijek pozitivan.

Očekuješ da ti partner čita misli

Ako si postavila ovo pitanje koje je vezano za toksičnost u vezi onda trebaš razmisliti očekuješ li da ti partner čita misli. Ovo znači da očekuješ da druga strana zna što želiš bez postavljanja pitanja, a onda postaješ ljuta jer nije shvatio što si htjela.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Ne preuzimaš odgovornost

Ako si napravila lošu stvar prema partneru obično je najbolji odogovor preuzeti odgovornost i ispričati se. Ako nikada ne preuzmeš odgovornost za pogreške i kriviš partnera za sve što je krenulo krivo onda se stvara toksično okruženje.

Želiš kontrolirati partnera

Ni jedan veza nije zdrava ako jedan partner pokušava kontrolirati drugu osobu. Ako pokušavaš nametnuti partneru s kime se smije družiti i onda ga kažnjavaš jer ne poštuju tvoje zahtjeve radi se o pokušaju kontroliranja. Onda se druga strana može zapitati je li ovo toksičan odnos. Ako kažeš partneru da se nelagodno osjećaš jer se druži s bivšom djevojkom onda samo izražavaš svoje mišljenje, no ako ga želiš potpuno odsjeći od obitelji i prijatelja onda je to kontroliranje.

U odnosu su najvažnije tvoje potrebe

Ako se želiš dobro osjećati i rasti zajedeno s partnerom onda je vrlo važno razmisliti o dinamici u vezi. Osjećate li oboje da su vaše potrebe zadovoljene ili se sve vrti oko tvojih potreba? Vrlo je važno biti iskren prema sebi, ako se veza vrti samo oko potreba jedne osobe onda jedino ti dobivaš podršku i priznanje, a to znači da si ti toksična strana u odnosu.

Ne podržavaš partnera pred drugim ljudima

Za kvalitetnu vezu je važno da oba partnera čuvaju leđa drugoj strani. Na primjer, ako obitelj ili prijatelji govore ružne stvari o tvom partneru onda je važno da se zauzmeš za njega. Ako mu ne pružiš podršku ili negativno govoriš pred prijateljima i obitelj onda si toksična osoba u vašem odnosu.