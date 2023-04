Sljedeći korak: Pet sigurnih znakova da ste ti i tvoj partner spremni za brak

Kada si tek ušla u svijet 'dejtanja', pronaći nekoga s kim ćeš podijeliti ostatak svog života vjerojatno je zvučalo kao nemoguća misija. A posebno ako si prošla kroz pregršt neuspjelih spojeva i veza, ideja o zarukama više je nalikovala pustom snu nego stvarnosti. No sada, kada si u sretnoj, zdravoj vezi s nekim koga obožavaš, koga poštuješ i kome vjeruješ, ideja o braku ipak se ne čini tako nemogućom.

Ipak, prije nego što ti tvoj partner postavi to sudbonosno pitanje i prije nego što mu kažeš 'da', postoji nekoliko stvari o kojima treba razmisliti. Na kraju krajeva, to je jedna od najvećih odluka koje ćete ti i tvoj ikada donijeti - ako ne i najvažnija - stoga morate biti 100% sigurni u svoju odluku. A na putu prema zarukama, ovih bi vam pet važnih znakova moglo ukazati na to da ste spremni svoju vezu podići na razinu više.