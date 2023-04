Sljedeći korak: Pet sigurnih znakova da ste ti i tvoj partner spremni za brak

Kada si tek ušla u svijet 'dejtanja', pronaći nekoga s kim ćeš podijeliti ostatak svog života vjerojatno je zvučalo kao nemoguća misija. A posebno ako si prošla kroz pregršt neuspjelih spojeva i veza, ideja o zarukama više je nalikovala pustom snu nego stvarnosti. No sada, kada si u sretnoj, zdravoj vezi s nekim koga obožavaš, koga poštuješ i kome vjeruješ, ideja o braku ipak se ne čini tako nemogućom.

Ipak, prije nego što ti tvoj partner postavi to sudbonosno pitanje i prije nego što mu kažeš 'da', postoji nekoliko stvari o kojima treba razmisliti. Na kraju krajeva, to je jedna od najvećih odluka koje ćete ti i tvoj ikada donijeti - ako ne i najvažnija - stoga morate biti 100% sigurni u svoju odluku. A na putu prema zarukama, ovih bi vam pet važnih znakova moglo ukazati na to da ste spremni svoju vezu podići na razinu više.

Oboje imate ispunjene živote

Za cjelovit odnos potrebno je dvoje 'cijelih' ljudi. To znači da oboje imate ispunjene živote i uživate u druženju sa svojim prijateljima i obitelji, imate karijeru i hobije koji vas ispunjavaju. Oboje ste samouvjereni i ne očekujete da će brak 'riješiti' vaše probleme. Neki ljudi mogu smatrati da su prerane zaruke način da popune prazninu u svom srcu ili životu, ali to je pogreška. Vrijeme za zaruke je tek onda kada su vam životi toliko sretni i ispunjeni da će zaruke biti samo točka na i.

Ne pitate se što još postoji i propuštate li nešto

Ako ovo već nisi znala, a vjerujemo da jesi - brak znači biti isključivo s jednom osobom do kraja svog života. No to ne znači samo spavati ili biti intiman s jednom osobom, već i prekid kontakta s bivšima i bilo kim drugim tko bi mogao ugroziti vaš odnos. Ako se zbog ideje o monogamiji oboje osjećate sigurno i samouvjereno u svojoj vezi, zaruke su logičan sljedeći korak za vas. Ali ako se netko od vas pita 'Jesam li spreman/a za brak?' jer još uvijek mislite da će naići netko drugi, tada zaruke nisu dobra ideja.

Timski ste igrači

Kompromis ne znači da će sve uvijek biti 50/50. Ponekad će biti 100/0 i na to treba biti spreman. Zato treba dobro razmisliti o zarukama ako ne podnosiš da stvari ne idu po tvome. Ovdje se ne radi o tome tko je pobjednik, a tko gubitnik, već o tome da sebe kao par stavite na prvo mjesto i da ponekad sebe i svoje potrebe ostavite po strani. Naravno, to ne znači da će jedna osoba uvijek biti ta koja će morati raditi kompromise - u zdravoj vezi oboje ćete s vremena na vrijeme sebe morati staviti na drugo mjesto kako biste udovoljili partneru. Zato je najvažnija komunikacija, a ako ne bježite od iskrene komunikacije u vezi, tada ste spremni zaručiti se.

Možete razgovarati o bilo čemu

Evo nekoliko važnih pitanja o kojima trebate razmisliti prije nego što se zaručite: Možete li razgovarati o teškim stvarima? Možete li se ne slagati oko nečega i pronaći način da to riješite? Jesu li stvari koje te živciraju na tvom partneru dovoljno podnošljive? Prije nego što se zaručite, u vašoj vezi ne smije biti zabranjenih tema za razgovor. Možete jedno s drugim podijeliti svoje brige, snove i frustracije bez straha da ćete biti osuđivani. Možete plakati kad vam se plače. Možete si međusobno baš sve reći. Ako je tako, onda ste definitivno spremni za brak.

Dijelite slične vrijednosti

Jedna od stvari koje je najteže znati prije braka su vrijednosti, bilo kada je riječ o obitelji, životnim planovima, financijama ili čak seksu. Prije nego što se zaručite, morate biti na istoj stranici kako biste izbjegli sukob. Važno je da budete usklađeni oko nekih važnih pitanja - želite li djecu ili ne, volite li više štedjeti novac ili ga trošiti na luksuzne stvari i putovanja. Sve su to pitanja kojih se morate dotaknuti puno prije braka i ako su to stvari oko kojih se slažete, tada neće biti problema. No, ako, primjerice, jedno od vas želi veliku obitelj, a drugo želi samo jedno ili nijedno dijete, možda brak nije za vas.