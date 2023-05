Može imati i prednosti: Ovi znakovi pokazuju da si u vezi s 'maminim sinom'

Svaka žena svom muškarcu želi biti na prvom mjestu. Međutim, ako si primijetila da se moraš natjecati za njegovu pažnju s njegovom mamom, vrlo je moguće da imaš posla s maminim sinom.

Iako je pohvalno kada muškarci vole i poštuju svoje majke, granice se trebaju znati, a u pojedinim je slučajevima taj odnos između mame i sina ipak malo preintenzivan. Posve je uobičajeno da ti to smeta, no stručnjaci ističu da nije baš sve tako crno te da veza s takvim muškarcem ima i nekih prednosti.

U nastavku pročitaj znakove koji otkrivaju da si u vezi s 'maminim sinom', kao i koje su dobre strane takvog odnosa.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Ona je uvijek u blizini

Nije bila samo 'u susjedstvu' jer ne živi blizu, no unatoč tome ona se jako često pojavljuje u njegovom stanu, i to posve nenajavljeno. Nikada prije ne nazove, već samo dođe. Možda ima čak i ključ pa ulazi bez kucanja. Budi na oprezu i nemoj nikada hodati uokolo bez odjeće kada si kod njega.

Izvor: Giphy

I dalje čini sve za njega

Bilo da je riječ o kupovini namirnica, kuhanju ručka, pranju rublja ili pak pospremanju kreveta, ona nije samo njegova mama, ona je njegova osobna asistentica. I začudo, njemu to baš godi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Izvor: Giphy

Zove ga cijelo vrijeme

Kada nije uz njega, onda ga neprestano zove. Čini ti se da se ponaša gore od opsesivne bivše djevojke jer njihovi razgovori traju i traju... Iako je lijepo održavati kontakt s članovima uže obitelji, neke bi granice ipak trebale postojati.

Ona je uredila njegov stan

On je možda neženja, no njegov stan je savršen i to zato jer ga je uredila njegova najdraža mama. Sve je točno onako kako ona voli, a njemu to uopće ne smeta. Nemoj se ni usuditi ništa promijeniti osim ako ne želiš započeti rat s njegovom 'osobnom dekoraterkom'.

On joj se ne zna suprotstaviti

Čak i kada zna da je njegova majka u krivu, on to neće priznati i definitivno joj se nikad ne bi usudio to reći. Pod svaku cijenu želi s njom ostati u dobrim odnosima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Izvor: Giphy

Nikad te ne brani pred njom

Kada ona počne isticati tvoje mane, on nikada ne staje na svoju stranu. Čak i ako ste u istom društvu, a ona s podsmijehom niže primjedbe na tvoj račun, on ih ignorira i pravi se da to ne primjećuje. Govori ti da je na tvojoj strani, ali u stvarnosti nije tako.

Izvor: Giphy

Za sve traži njezin savjet

Možda važne odluke na poslu donosi samostalno, no kad je u pitanju njegov privatni život tu glavnu riječ ima njegova mama. Ona mu je poput suca i porote čak i kad je u pitanju donošenje onih najobičnijih odluka. Ako ikad dođete do ozbiljne faze, vjerojatno će ti ona odabrati zaručnički prsten.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Ona je prva osoba koju će nazvati kada ima novosti

Bilo da je riječ o promociji na poslu ili bolesti, čini ti se da ona sve dozna prije tebe. Naravno da će njegova mama biti ponosna na njega, no trebala bi se zapitati zašto mu je ona uvijek na prvom mjestu.

Uspoređuje te s njom

Čak i kada pokušavaš učiniti nešto za njega, primjerice oprati mu rublje ili skuhati ručak, on te u svemu uspoređuje s njom. Dakako, njegova mama je u svemu ipak najbolja i malo je vjerojatno da ćeš je ikad uspjeti nadmašiti.

Izvor: Giphy

Prednosti takve veze

Možda je naporno biti u vezi s muškarcem koji je i dalje ovisan o svojoj majci, no ako ga zaista voliš, ovo su neke od prednosti takvog odnosa: