Sljedeći korak: Znakovi da vaša 'ležerna' veza postaje ozbiljna

Ležerne veze bez obaveza mogu biti zabavne i uzbudljive, ako oba partnera preferiraju takvu vezu u kojoj imaju tu mogućnost da istraže vlastite želje i potrebe bez predanosti i očekivanja koja dolaze s ozbiljnom vezom. No, ponekad se ležerna veza može pretvoriti u nešto puno značajnije i ozbiljnije, i to onda kada to najmanje očekuješ.

Ako se viđaš s nekim već neko vrijeme i imate potpuno ležeran odnos, no sumnjaš da bi stvari mogle krenuti u malo ozbiljnijem smjeru, postoje neki znakovi koji bi mogli ukazati na to da vaša ležerna veza postaje ozbiljna. Kao ljudska bića, svi mi žudimo za osjećajem pripadnosti koji dolazi kada smo u vezi s nekim, a dok neki ljudi preferiraju ležerne veze, drugi bi s vremenom mogli shvatiti da stvari žele podići na višu razinu.

Bilo da si ti jedna od tih koji su spremni za nešto ozbiljnije ili sumnjaš da bi tvoj partner potajno htio da se vaša ležerna veza pretvori u ozbiljnu vezu, evo nekoliko znakova koji će ti odmah ukazati na to da vaša veza bez obaveza postaje ozbiljna.

Upoznavanje s prijateljima i obitelji

Ako ste došli do točke u vezi kada je i tebi i njemu ugodno predstaviti jedno drugoga svojim prijateljima, ali i obitelji, to bi mogao biti jedan od znakova da vaša veza postaje ozbiljna. To znači da si ponosna na svog partnera i da ga želiš pokazati važnim ljudima u tvom životu, ali i obrnuto, ako je tvoj partner taj koji tebe želi pokazati drugima.

Provodite više vremena zajedno

Kako vaša veza bude napredovala, možda ćete otkriti da provodite sve više i više vremena zajedno. To bi moglo značiti da zajedno provodite vikende ili čak odlazite na godišnji odmor zajedno. Ako ste oboje sretni što ovoliko vremena provodite zajedno, to je jako dobar pokazatelj da stvari postaju ozbiljnije.

Češće si šaljete poruke i razgovarate na telefon

Ako primijetiš da svom partneru šalješ poruke ili ga zoveš češće nego prije, to bi mogao biti znak da počinješ razvijati dublje osjećaje prema njemu, a ako on to radi, možda razvija dublje osjećaje prema tebi. Možda ćeš poželjeti s njime podijeliti što ti se danas dogodilo ili jednostavno želiš čuti njegov glas. Kako god bilo, ako se češće čujete, to bi mogao biti znak da stvari postaju ozbiljne.

Razgovarate o zajedničkoj budućnosti

Kako vaša veza postaje ozbiljnija, mogli biste se naći u situaciji da razgovarate o zajedničkoj budućnosti. To može uključivati razgovor o tome gdje se vidite za nekoliko godina ili koji su vam dugoročni ciljevi. To pokazuje da oboje ulažete jedno u drugo i da ste voljni planirati zajedničku budućnost, a to je uvijek dobar znak.

Vodite ozbiljnije razgovore

Kako se vaša veza produbljuje, možda ćeš uvidjeti da i vaši razgovori postaju ozbiljniji i smisleniji. Ovo je jedan od znakova da se ležerna veza pretvara u ozbiljnu vezu. Dakle, umjesto da samo razgovarate o nekim površnim temama, postat ćete ranjivi jedno pred drugim i dijeliti svoje nade, strahove i snove. Ova vrsta ranjivosti znak je da počinjete razvijati dublju emocionalnu vezu.

Dajete prioritet međusobnim potrebama

Kako vaša veza postaje ozbiljnija, oboje ćete više davati prednost svojim međusobnim potrebama. To bi moglo značiti da se žrtvujete kako biste bili tu jedno za drugo ili da ste obzirniji prema osjećajima svog partnera. A prema jednom provedenom istraživanju, pojedinci kojima je provođenje vremena s voljenim osobama prioritet doživljavaju veću razinu radosti i zadovoljstva životom. Dakle, to će onda biti win-win situacija.

Ne morate se pretvarati jedno pred drugim

Kako se vaš odnos produbljuje, možda ćeš otkriti da ti postaje ugodnije u društvu partnera i da pred njim možeš biti u potpunosti svoja, bez pretvaranja. Ovo je jedan od znakova da povremena i ležerna veza postaje ozbiljna i znači da si voljna spustiti svoj gard i pokazati mu sebe, onakvu kakva stvarno jesi.

Zadovoljavanje međusobnih potreba, unutar i izvan spavaće sobe

Ako vaš seksualni odnos postaje sve ispunjeniji i zadovoljavajući za oboje, to bi mogao biti znak da vaša veza postaje ozbiljnija. To znači da ste oboje spremni ugoditi jedno drugome i usrećiti jedno drugoga u spavaćoj sobi. Jednako tako, ako zadovoljavate svoje međusobne potrebe i izvan spavaće sobe, poput pomaganja u kućanskim poslovima, to bi mogao biti još jedan znak da vaša veza postaje ozbiljnija.