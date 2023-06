Veza u krizi: Tražiš li zaista 'previše' ili si samo s krivom osobom?

Ljudi u vezi trebali bi zajedno rasti i napredovati, no često se dogodi da sve krene nizbrdo i da jedno od vas dvoje shvati da to više nije 'to'. Vaša nekad stabilna veza postala je nezdrava, a ti imaš osjećaj da više nema iskrenosti i direktnosti te da ste stali 'u mjestu'. Neugodan je to osjećaj, posebice ako partner ne uviđa problem. Na primjer, ti ulažeš trud, pokušavaš vas spasiti od propadanja, možda i nastojiš otvoreno razgovarati, a on tvrdi da je sve kao i prije te da 'tražiš previše'. Naravno, isto se može dogoditi i u obrnutom slučaju.

Baš zato što te – u našem primjeru on – uvjerava da tražiš previše, mogla bi se osjećati nezadovoljno i iscrpljeno. Možda imaš osjećaj da se tako partner ogradio od problema i dao ti naslutiti da je učinio sve što je mogao i da je problem u tebi – što je, naravno, sporno. Uz zajedničku želju mogli biste prebroditi krizu, no teško je to očekivati ako jedna strana ne pokazuje interes i okrivljava te.

No što uopće znači kad netko kaže drugoj strani da 'traži previše'? Tražiš li previše ili ta osoba više nije za tebe? Problem ovog pitanja je zapravo odlučiti drži li ta izjava vodu ili si jednostavno s osobom koja se ne slaže s tobom i tvojom perspektivom. Evo i kako...