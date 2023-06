Veza u krizi: Tražiš li zaista 'previše' ili si samo s krivom osobom?

Ljudi u vezi trebali bi zajedno rasti i napredovati, no često se dogodi da sve krene nizbrdo i da jedno od vas dvoje shvati da to više nije 'to'. Vaša nekad stabilna veza postala je nezdrava, a ti imaš osjećaj da više nema iskrenosti i direktnosti te da ste stali 'u mjestu'. Neugodan je to osjećaj, posebice ako partner ne uviđa problem. Na primjer, ti ulažeš trud, pokušavaš vas spasiti od propadanja, možda i nastojiš otvoreno razgovarati, a on tvrdi da je sve kao i prije te da 'tražiš previše'. Naravno, isto se može dogoditi i u obrnutom slučaju.

Baš zato što te – u našem primjeru on – uvjerava da tražiš previše, mogla bi se osjećati nezadovoljno i iscrpljeno. Možda imaš osjećaj da se tako partner ogradio od problema i dao ti naslutiti da je učinio sve što je mogao i da je problem u tebi – što je, naravno, sporno. Uz zajedničku želju mogli biste prebroditi krizu, no teško je to očekivati ako jedna strana ne pokazuje interes i okrivljava te.

No što uopće znači kad netko kaže drugoj strani da 'traži previše'? Tražiš li previše ili ta osoba više nije za tebe? Problem ovog pitanja je zapravo odlučiti drži li ta izjava vodu ili si jednostavno s osobom koja se ne slaže s tobom i tvojom perspektivom. Evo i kako...

'Tražiti previše' subjektivan je pojam

Ono što je nekome puno, drugome je malo. Svi smo različiti. Netko najviše voli ljubav iskazivati dodirom, drugi komplimentima, treći kvalitetno provedenim vremenom. Jasno, ljudi imaju iste potrebe za društvom, ljubavi i bliskošću, no naše se potrebe i želje razlikuju. Kad te netko okrivi da tražiš previše, zapitaj se osjećaš li da su tvoje potrebe zadovoljene, a ako nisu, u tome i je problem. Možda su tvoja očekivanja sasvim na mjestu, no partner ih ne ispunjava ili jednostavno niste kompatibilni. Posebice to vrijedi onda kad si mu dala do znanja da biste trebali poraditi na odnosu, a on odmahuje glavom.

No pitaj se što tražiš

Ipak, važno je osvijestiti što točno tražiš i jesu li ta očekivanja realna? Radi li se tu o nečemu materijalnom ili imaš osjećaj da ne ulažete jednako u vezu. Naravno da čovjek treba biti prizemljen i ne očekivati skupocjene poklone ili tome slično ako to financijska situacija ne dozvoljava. No, veliki je problem ako samo ti iniciraš zajedničke aktivnosti, a njemu je uvijek potpuno svejedno ili ih odbija jer - 'tražiš previše'. Velike su šanse da tu nema spasa.

Kad ti to kaže?

U ovoj situaciji važno je osvrnuti se na situacije kad ti partner to kaže. Tada trebate razgovarati – postoji šansa da on nije bio svjestan da se ti tako osjećaš te da zajedničkim snagama možete izaći iz ove krize. Postoji i drugi tijek: on bi ti mogao reći da je to što tražiš neprihvatljivo i da se tu, primjerice, nema što mijenjati. Ako si sigurna da su tvoji 'zahtjevi' racionalni, onda se tu ne piše sreća.

Druga je stvar pak ako ti on nikada nije jasno dao do znanja da tražiš previše, no tebe prati neugodan osjećaj da je on izvan tvoje 'lige' ili da se baš ne razumijete. Tada moraš shvatiti zašto se tako osjećaš kako biste uopće mogli raspraviti ovaj problem.

Najvažnije je da prvo budeš 'na čisto' sama sa sobom.

Potraži savjet osobe od povjerenja

Pokušali ste razgovarati, no on tu problem i dalje ne vidi? Pokušaj se obratiti osobi od povjerenja, objasniti joj okolnosti i poslušati kako ona to vidi. Jasno, ne mogu drugi donositi odluke umjesto tebe, no njihovo viđenje moglo bi ti pomoći racionalno sagledati situaciju. Moguće je da ta veza nije ni vrijedna spašavanja. Druga strana ne bi te smjela omalovažavati – ni tebe ni tvoje osjećaje. Dogodi li se to, znaš na čemu si.

Je li njemu uopće stalo?

Ishod ove situacije ovisi o tome je li njemu uopće stalo ili se pak problemi zbog manjkave komunikacije samo gomilaju. U zdravoj vezi partner bi te, kao i ti njega, trebao usrećivati i inzistirati na iskrenosti i direktnosti. Loša veza potpuna je suprotnost od toga, a poprilično iscrpljuje. Ako si već nekoliko puta razgovarala s partnerom o 'tražiš previše' rečenici, a situacija se ne popravlja, trebala bi se zapitati misliš da zaslužuješ bolje. Mi smo uvjerene da zaslužuješ – posebice ako nikako ne možete naći zajednički jezik.