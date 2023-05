Spavanje u odvojenim krevetima? 6 'tabu' stvari koje mogu koristiti vašoj vezi

Tijekom života neprestano slušamo poruke o tome što treba i što ne treba raditi u odnosima. Naučeni smo da su određena ponašanja u vezi tabu i da ih treba izbjegavati, sve kako naša veza ne bi bila osuđena na propast. No, dobra vijest je da nisu sve veze jednake i ono što kod jednog para ne funkcionira, kod drugog će možda funkcionirati - i tu nema pravila.

Ti i tvoj partner niste predodređeni za neuspjeh samo zato što spavate u odvojenim krevetima, ako zajedno gledate filmove za odrasle ili odlazite na odmor svaki zasebno. Zapravo, neka od ovih ponašanja koja su veliki tabu mogu biti itekako korisna za određene parove. Zašto je tome tako? Evo što kažu neki terapeuti.

Tabu broj 1: Spavanje u odvojenim krevetima

Postoji stigma prema parovima koji odluče spavati odvojeno - što se naziva i "razvod u krevetu" - a ljudi često misle da se tu radi o parovima čija je veza u rasulu ili čiji je seksualni život nepostojeći. Iako bilo koji od tih scenarija može biti istinit za neke parove, to nipošto nisu jedini razlozi zbog kojih ljudi odlučuju spavati u odvojenim sobama.

"Zapravo, neki odnosi prolaze beskrajno bolje ako partneri ne dijele svoj prostor noću", za HuffPost kaže Abigail Makepeace, bračna i obiteljska terapeutkinja iz Los Angelesa. Možda jedan partner hrče cijelu noć, trza se u snu, puno kasnije ide spavati ili se budi puno ranije, a drugi partner slabo spava. U tim slučajevima, ako ne spavate u istom krevetu, obje strane mogu se dobro odmoriti.

Sve dok su oba partnera zadovoljna dogovorom, ovo može dovesti do zdravijeg odnosa, dodaje Makepeace. A psihologinja i seksualna terapeutkinja Kelifern Pomeranz ističe da problemi sa spavanjem i problemi u vezi idu ruku pod ruku. "Istraživanje pokazuje da spavanje u odvojenim krevetima pridonosi boljem ukupnom snu, što zauzvrat može dovesti do većeg zadovoljstva u vezi", rekla je.

Tabu broj 2: Razgovor o bivšim partnerima

Mnogim je parovima neugodno raspravljati o ljubavnom životu prije njihove veze. Ali razgovor o prethodnim vezama ne bi trebao biti tabu, kaže terapeutkinja Nicole Saunders za HuffPost. Svi mi imamo prošlost, a ta su nas iskustva oblikovala u osobu kakva smo danas.

"Kad parovi dopuštaju strahu, ljubomori ili drugim nesigurnostima da blokiraju dijelove njihove prošlosti, propuštaju priliku da steknu uvid u evoluciju jedno drugoga, a ponajprije u karakter osobe s kojom su u vezi", kaže Saunders i dodaje da način na koji naš partner govori o svojoj posljednjoj vezi može ponuditi naznake o tome kakva je osoba danas.

Tabu broj 3: Flertanje s drugim ljudima

Upuštanje u flert s nekim tko nije naš partner često se smatra znakom da smo možda nevjerni ili da smo nesretni u svojoj trenutnoj vezi. "Međutim, kada se to radi bez namjere nevjere, flertanje s drugima može imati potencijal da 'začini' našu vezu", ističe Makepeace.

Kada flertamo, ponovno otkrivamo svoju senzualnost i samopouzdanje - i možemo vratiti te pozitivne osjećaje u našu vezu, dodaje ona. Međutim, ako si u monogamnoj vezi, pripazi na to da flert ne prijeđe granicu.

Tabu broj 4: Masturbacija

Neki ljudi pogrešno vjeruju da ako se osoba samozadovoljava, onda nije seksualno zadovoljna u svojoj vezi, kaže Pomeranz za HuffPost. U stvarnosti, seks i masturbacija dvije su odvojene stvari koje ispunjavaju različite potrebe - jedna ne zamjenjuje drugu, ali mogu funkcionirati u tandemu.

"Najvažniji seksualni odnos je onaj koji imaš sa samom sobom", ističe Pomeranz. "Povezivanje s vlastitim zadovoljstvom važno je ne samo za to da znamo što volimo, već i za to da kažemo svom partneru što želimo."

Tabu broj 5: Odvojeni godišnji odmori

Samo zato što ljudi koji su u vezi ili braku planiraju solo putovanja ili odlaze na putovanja sa svojim prijateljima ili rođacima ne znači da izbjegavaju kvalitetno vrijeme jedno s drugim. Oni samo njeguju odnose koje imaju s drugim važnim ljudima u svom životu.

"Zdrava veza zahtijeva i bliskost i udaljenost", kaže Pomeranz. "Odvojeni odmor svakom partneru daje priliku za autonomiju, neovisnost i samopouzdanje. Također svakoj osobi daje priliku da jedna drugoj nedostaje, što može omogućiti da više cijenimo svog partnera."

Tabu broj 6: Gledanje pornografije

Navika pornografije može biti štetna ako je konzumacija pretjerana, ako se koristi za regulaciju emocija ili ako počinje ometati nečiji svakodnevni život, poput posla ili odnosa. Ali u mnogim slučajevima to može biti izvrstan dodatak zdravom, uzbudljivom seksualnom životu s partnerom.

"Puno se govori da korištenje pornografije može naštetiti odnosima i dovesti do seksualne disfunkcije", kaže Pomeranz. "Iako to može biti točno ako se pornografija pretjerano koristi kao sredstvo za rješavanje negativnih osjećaja, istraživanja pokazuju da parovi koji zajedno gledaju pornografiju prijavljuju bolje funkcioniranje veze i veće seksualno zadovoljstvo od parova koji to ne rade."