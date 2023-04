Djela govore više od riječi: Ako tvoj partner čini ovo - u vezi si s pravom osobom

Jesi li ikada čula izjavu da kako se tvoj partner ponaša prema tebi, takvi su i njegovi osjećaji prema tebi? Čini se da ima nešto istine u ovim riječima. Djela, kažu, govore više od riječi, a dok u vezi možeš reći ili obećati bilo što, svoje namjere najbolje prenosiš kroz djela i zato su ona najvažnija kako bismo nekome pokazali koliko nam je stalo do njega.

Može tebi tvoj partner obećavati brda i doline, ali ako svojim postupcima ne pokaže da te voli, onda te vjerojatno i ne voli toliko. Kada te netko zaista voli, poštuje te, sluša te, iskren je prema tebi i kroz svoje postupke pokazuje da mu je stalo do tebe, da te želi vidjeti i da si mu važna. A ako se muškarac ponaša drugačije prema tebi, ali kaže da daje sve od sebe, ne zaslužuje te.

Dakle, koja su to djela i postupci koji mogu ukazati na to da te tvoj partner stvarno voli? Ima ih mnogo, a u nastavku smo izdvojile nekoliko najvažnijih malih stvari bez kojih ni jedna veza ne može opstati.

Sluša te

Ako tvoj partner sluša sve što imaš za reći, to bi moglo značiti da cijeni tvoje mišljenje i želi te bolje upoznati. Aktivno slušanje je sastavni dio svakog zdravog odnosa, a partner kojemu je doista stalo do tebe odvojit će vrijeme da te posluša, bilo da mu pričaš o svom danu, svojim nadama i snovima ili svojim strahovima i brigama. Ako je on uvijek tu da te sasluša i pruži ti podršku, to je dobar, ako ne i najvažniji znak.

Pronalazi vrijeme za tebe

Još jedan znak da mu je stalo do tebe je njegova dostupnost. U užurbanom svijetu lako je pustiti da naši odnosi propadnu. Međutim, ako tvoj partner stalno želi provoditi vrijeme s tobom, planira zajedničke aktivnosti i daje prednost vašem odnosu, to znači da cijeni tvoju prisutnost u svom životu i želi nastaviti graditi dublji odnos.

Pažljiv je i obraća pažnju na sitnice

Ako je tvoj partner zaista pažljiv i trudi se svakodnevno učiniti lijepe stvari za tebe, poput toga da ti donese cvijeće ili ti kupi tvoju omiljenu čokoladu, to pokazuje da mu je stalo do tvoje sreće. Ove male geste mogu stvoriti sretnu vezu punu ljubavi.

Poštuje te

Poštovanje je jedna od odlika zdrave veze. Ako se tvoj partner prema tebi odnosi s poštovanjem, to je znak da te vidi kao ravnopravnu osobu i cijeni tvoje osjećaje. To se može manifestirati na nekoliko načina - primjerice, možda ti otvara vrata kada negdje dođete, suzdržava se od neprikladnih komentara ili jednostavno uvažava tvoje osjećaje.

Iskren je

Iskrenost je ključna za svaki zdrav odnos, a bez iskrenosti nema ni zdrave veze. Ako imaš partnera kojemu možeš vjerovati, koji je iskren u svojim osjećajima i koji priznaje svoje pogreške, to bi moglo biti ono pravo. Osim toga, partner koji je iskren neće misliti samo na sebe, već i na tebe i tvoje interese.

Podržava tebe i tvoje ciljeve

U svijetu u kojem se svi natječu u nečemu, podrška partnera je od velike važnosti. Partner koji te potiče da slijediš svoje snove i podržava te u svemu je netko kome je doista stalo do tvoje sreće i dobrobiti. Bilo da prisustvuje na nekim događajima koji su tebi važni ili te bodri sa strane, ova ti podrška može pomoći da postigneš svoje ciljeve i osjećaš se ispunjeno.

Ispriča se kad je u krivu

Ako zaista želiš vidjeti kakav je tvoj partner i koliko mu je stalo do tebe, pričekaj vašu prvu svađu i vidi kako će se ponašati nakon nje, odnosno hoće li se ispričati ako je u krivu. Nitko nije savršen, pa čak i najbolji partneri griješe. Ali partner koji je spreman ispričati se kad je u krivu i iskupiti se je netko tko želi vezu i želi raditi na boljoj zajedničkoj budućnosti.

Poštuje tvoje granice

Granice su u vezi vrlo važne, a kada se osoba loše odnosi prema tebi, stalno će prelaziti granice. Međutim, partner koji poštuje tebe i poštuje te granice je netko tko cijeni tvoju dobrobit i autonomiju. Na primjer, dobar partner će poštovati tvoju potrebu za time da neko vrijeme provedeš nasamo ili da se družiš s prijateljicama. Uz to, partner koji poštuje tvoje granice je netko kome možeš vjerovati.