Djela, ne riječi: Suptilni načini na koje muškarac govori da te voli

Nismo svi toliko glasni ili očiti kada su u pitanju naši osjećaji, a mnogima od nas često je teško izraziti te dublje emocije. Još ako je riječ o osobama koje su po prirodi šutljive, nekada može biti jako teško razaznati kakvi su njezini osjećaji zapravo. Zato si je svaka od nas sigurno barem jednom postavila pitanje - kako da znam voli li me ili ne ako ništa ne govori?

Svi smo čuli za onu da su djela važnija nego riječi, a čini se da je upravo ta izreka nit vodilja mnogim muškarcima, koji će neke bitne stvari i emocije radije izgovoriti djelima nego riječima. Od raznih signala do govora tijela i neverbalne komunikacije, sve su ovo naizgled sitnice na koje trebaš obratiti pažnju.

Možda se prije opekao pa želi ići sporije, možda ti to ne govori iz straha od odbijanja, možda nikada prije nije rekao "volim te" ili je jednostavno pod pritiskom. Mnogo je razloga zašto još uvijek nije izgovorio te dvije čarobne riječi, ali postoji velika vjerojatnost da ti je na razne načine već pokazao da te voli. Muškarci ponekad mogu biti komplicirani, ali ako on radi ovih osam stvari, sve su to znakovi da te voli, samo ti još nije spreman to reći.