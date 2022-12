Mnoge žene ne znaju: Sedam stvari koje muškarci vole (gotovo jednako) kao seks

Nije tajna da pripadnici muškog spola vole seks i sve što je uz njega vezano, no bilo bi suludo misliti da je to jedina stvar koja ih zanima kada govorimo o romantičnim odnosima. Činjenica je da je seks samo jedna od mnogih sjajnih stvari koje dolaze uz intimnost, a muškarci to jako dobro znaju.

Često svoje partnere uzimamo zdravo za gotovo pa zaboravljamo da su i oni emotivna bića i da i oni, baš kao i mi žene, vole sve one neke male stvari koje čine veze ljepšima i ugodnijima.

U nastavku ti otkrivamo što to muškarci vole kad je riječ o intimnosti, a što mnoge žene ne znaju.