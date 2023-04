Ne možeš preboljeti bivšeg? Ovo su stvari koje bi trebala odmah učiniti

Većina ljudi se barem jednom u životu suočila s ljubavnom patnjom, a prolaziti kroz bolan prekid nije nimalo lako iskustvo. Proces oporavka od prekida može potrajati mjesecima ili čak i godinama, a iako je u početku možda teško pomiriti se sa stvarnošću, nastaviti dalje se mora.

Tijekom tog bolnog procesa mnoge osobe dolaze u napast da se vrate bivšem partneru te da ožive vezu koja očito nije funkcionirala stoga je takve poteze bolje preskočiti. Kako stručnjaci za odnose ističu, postoje puno zdraviji načini da izliječimo svoje slomljeno srce te okrenemo novu stranicu u životu.

Ako i dalje patiš za bivšim partnerom, u nastavku ti donosimo nekoliko sjajnih trikova koji će ti olakšati taj bolan proces.

Izbaci svoje emocije na papir

Zvuči pomalo banalno, no vođenje dnevnika jedna je od najboljih stvari koje možeš učiniti za sebe. Na taj način možeš 'izbaciti' sve svoje negativne emocije, bez straha od prosuđivanja. Ako osjećaš kako su neke stvari između tebe i bivšeg partnera ostale nerazriješene, napiši mu pismo koje mu nećeš poslati.

Izađi iz kuće

Ako je već prošlo neko vrijeme od prekida i ako si se dobro isplakala, onda je vrijeme da izađeš i upoznaš neke nove ljude. Izbjegavaj lokacije koja te podsjećaju na bivšeg partnera i istraži neka nova mjesta. To je sjajan način da se opustiš, ali i da shvatiš da je svijet mnogo veće mjesto nego što ti se činilo u trenucima nakon prekida.

Posveti se sebi

Period nakon prekida dobro je vrijeme da se malo posvetimo sebi i vlastitim hobijima. Prije nego što upoznaš nekog novog, iskoristi ovo razdoblje kako bi uživala u svojim strastima i hirovima, bez objašnjenja, kompromisa ili osjećaja krivnje. Vrijeme je da sebe staviš u prvi plan i odlučiš kamo dalje želiš ići.

Zatraži stručnu pomoć

Ako se jako teško nosiš s prekidom, možda bi trebala zatražiti pomoć psihoterapeuta. Ne zato jer si 'luda' ili 'očajna', već zato jer je ponekad uistinu teško krenuti dalje, a razgovor sa stručnom osobom mogao bi ti olakšati cijeli proces oporavka i omogućiti ti da nastaviš dalje sa svojim životom.

Isprobaj jogu ili meditaciju

To što si prekinula s frajerom nije izgovor da zanemariš sebe i da se prestaneš brinuti o vlastitom zdravlju. Ne možeš vječno utapati tugu u sladoledu, vinu ili kolačima jer će to loše utjecati na tvoju psihu, ali i fizički izgled, a to zasigurno ne želiš. Umjesto toga, pronađi aktivnosti u kojima ćeš uživati i koje će ti omogućiti da se opustiš i zaboraviš na sve svoje probleme. Planinarenje, joga ili meditacija samo su neke od aktivnosti koje vrijedi isprobati. Iskoristi ovo vrijeme da se ponovno povežeš sama sa sobom i naučiti jednostavno biti.

Pokušaj identificirati obrasce u svojim prošlim vezama

Ako iza sebe imaš već nekoliko propalih veza, možda ne bi bilo loše pozabaviti se određenim obrascima kojim si sklona kad je riječ o odnosima i odabiru romantičnog partnera. Razmisli o svim svojim prošlim vezama i pokušaj prepoznati takve obrasce koji ti vjerojatno donose više štete nego koristi.

Fokusiraj se na svoje ciljeve i snove

Bilo da si oduvijek željela posjetiti neku egzotičnu destinaciju, naučiti španjolski ili pak otići na tečaj trbušnog plesa, sada je idealna prilika da se fokusiraš na ostvarenje svih svojih ciljeva i snova. Život je samo jedan stoga izađi iz svoje čahure i počni ga živjeti punim plućima.

Budi otvorena za nova iskustva

Kada dođe do kraja veze u koju smo uložili puno truda i energije, lako je zatvoriti se u sebe te izgubiti vjeru u ljubav. Samo zato što tvoja posljednja veza nije uspjela, to ne znači da više nikad nećeš biti sretna u ljubavi. Kreni dan po dan i budi otvorena prema novim iskustvima jer, prije ili kasnije, život će te ugodno iznenaditi.