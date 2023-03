Još uvijek mu nedostaješ: 7 znakova da se tvoj bivši pretvara da te prebolio

Ma koliko ona trajala, kada veza između dvoje ljudi završi, nitko ne ostaje ravnodušan. Sve je puno složenih emocija, posebno ako ti je srce slomljeno, a završetak veze označava početak procesa tugovanja s kojim se svatko nosi drugačije. Postoje ljudi koji se pod svaku cijenu žele vratiti svojim bivšima, kao i oni koji nakon prekida za njih više ne žele ni čuti, ali i oni koji nikako ne mogu preboljeti svoju bivšu.

A ako je i tvoj bivši još uvijek ljut na tebe ili se ponaša čudno i nekoliko mjeseci nakon vašeg prekida, to bi mogli biti znakovi da se pretvara da te prebolio.

Naravno da nitko od nas nema obvezu razmišljati o svojim bivšima nakon prekida, pa tako i ti sama sebi trebaš biti najveći prioritet. Ali ako si u dobrim odnosima sa svojim bivšim ili želite ostati prijatelji, logično je da ćeš obratiti pažnju na njegovo ponašanje. A ako se ponaša čudno, možda mu je teško nastaviti dalje sa životom i još uvijek te nije prebolio. "Netko možda niti ne shvaća da se pretvara da je prebolio svoju bivšu. Možda nisu svjesni svojih unutarnjih osjećaja i misle da su je preboljeli, no nisu", za Cosmopolitan kaže bračna terapeutkinja Emily Simonian.

No što ako nisi sigurna je li te tvoj bivši prebolio i ako ga nikako ne možeš "pročitati", čak i ako on tvrdi da te prebolio? Evo što stručnjaci imaju za reći - ako na svom bivšem primijetiš ovih sedam stvari, velike su šanse da se još uvijek potajno nada da ćeš mu se vratiti i da te još nije prebolio.

Čini se da mu je i predobro nakon prekida

Posebno ako ste bili u dugoj vezi, ako vidiš da tvoj bivši odmah nastavlja dalje i da se osjeća odlično, to bi mogao biti znak da je sve samo ne dobro. "Želi izgledati kao da sve ima pod kontrolom i ne želi izgledati ranjivo kako bi mu se možda vratila. On si zapravo govori: 'Dobro sam. Ovo nije utjecalo na mene i nadam se da to vidiš i želiš da ti se vratim'", objašnjava Simonian.

Ljut je na tebe

"Ljutnja je očit znak da su mu povrijeđeni osjećaji i da još uvijek na neki način utječeš na svog bivšeg", objašnjava Simonian. Nakon prekida, normalno je da se jedna ili obje strane osjećaju ljutito ili ogorčeno, pogotovo ako se nisu razišli u prijateljskom tonu. Unatoč tome, ako se tvoj bivši stalno svađa s tobom, moguće je da te još uvijek nije prebolio. Ako je pretjerano kritičan, omalovažava te i ismijava tvoje nove simpatije, sve su to ponašanja koja možeš očekivati od ogorčenog bivšeg, za Cosmopolitan kaže seksualna terapeutkinja Shadeen Francis.

Poriče prekid

Poricanje je još jedan vrlo očit znak da te bivši nije prebolio i da te pod svaku cijenu želi natrag. Bivši bi te mogao nagovoriti da se družite kao da se ništa nije dogodilo ili pokušati s tobom napraviti planove za budućnost iako više niste u vezi u nadi da ćete obnoviti svoju ljubav i ponovno biti zajedno, kaže Francis.

Previše je uključen u tvoj ljubavni život

Ako ti se čini da je tvoj bivši malo previše zainteresiran za to s kim izlaziš ili koristiš li aplikacije za "dejtanje", to vjerojatno znači da nije nastavio dalje da svojim životom. Slično tome, ako ti daje nepotrebne informacije o svom ljubavnom životu koje nisi ni tražila, to bi mogao biti paravan za to da ti dokaže da je dobro, a zapravo nije, kaže Francis.

Ti si mu česta tema razgovora, čak i kada niste zajedno

Ako te često spominje u razgovorima koji naizgled nemaju nikakve veze s tobom ili priča o tebi s vašim zajedničkim prijateljima, to je još jedan znak da mu je teško preboljeti te. To, naravno, ne možeš ni znati ako ne pitaš svoje prijatelje, pa ako sumnjaš da te još uvijek nije prebolio, raspitaj se spominje li te vašim prijateljima.

Previše se trudi biti ti prijatelj

Ako s nekim ne ide romantično, onda se prijateljstvo čini kao logičan drugi korak, ali to je lakše reći nego učiniti. Prijateljstvo za mnoge bivše, nažalost, nije idealna opcija, no to ne znači da više nikada ne možete razgovarati. A ako se tvoj bivši i dalje pretjerano trudi oko tebe, makar u prijateljskom smislu, to može biti znak da te želi uz sebe i da te još nije prebolio.

Traži te da mu vratiš neke stvari koje ti je dao

Naravno da bi tvoj bivši mogao biti jako vezan za onu sivu hudicu koju ti je dao, ali ako traži da mu vratiš stvari za koje znaš da mu ne trebaju, poput zajedničkih uspomena; pisama koja ti je pisao ili starih fotografija, možda mu je to samo izgovor da te vidi. Ako te bivši iskreno ne želi vidjeti, sigurno od tebe ne bi tražio da mu vraćaš sve te stvari.