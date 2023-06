Ugodno s korisnim: U ovim pozama trošiš najviše kalorija

Zima te ulijenila na svim poljima, kondicije nemaš, libido ti spava. On bi, tebi se baš i ne da. Čak ni Valentinovo niste prigodno obilježili, a to je bilo pred gotovo mjesec dana. Argument da je veljača imala samo 28 dana i da je to ipak nešto manje i nije neki, znaš i sama. Stoga umjesto da se izvlačiš na gluposti, a ustvari je jedini razlog što se ne pokrećeš, lijenost, iskoristi prve proljetne zrake sunca za buđenje, kako svoje seksualnosti tako i života općenito. Završio je zimski san, vrijeme je za akciju!

Želiš li potrošiti višak koji se nakupio oko struka i na bedrima, ali i obogatiti odnos sa svojim partnerom, pristupi problematici na najpraktičniji mogući način i "jednim udarcem ubij dvije muhe". Za ovaj vid rekreacije ne moraš trošiti novce na sportsku opremu i nove tenisice, poanta je da se svlačiš, a ne da se oblačiš. Donosimo ti poze u seksu u kojima je potrošnja kalorija najveća, a točno to ti treba. U pola sata možeš potrošiti i do 200 kalorija.

To je dokazano istraživanjem koje je provela stranica Golfsupport. com tako što je volonterima, riječ je bila o 112 heteroseksualnih parova, dala narukvice koje prate fizičku aktivnost i potrošnju kalorija te od njih zatražila da ju koriste dok se seksaju. Pokazalo se da su ove poze bile najučinkovitije. Ispada da tijekom polusatnog seksa možeš sagorjeti jednako kalorija koliko bi i 15-minutnim trčanjem.