Seksualna iskustva koja bi svi trebali isprobati jednom u životu

Svatko od nas ima neke svoje seksualne fantazije, a dok neki maštaju o tome kako će ih ostvariti, drugi se, iz ovog ili onog razloga, boje i na kraju ih ne ostvare. No činjenica je da bismo u seksu svi trebali uživati i da bismo svoje zadovoljstvo nekada trebali staviti na prvo mjesto. Zato je s vremena na vrijeme dobro malo eksperimentirati i unijeti malo 'vatre' u spavaću sobu.

Bilo da si solo ili u vezi, sigurno imaš neke svoje fantazije koje bi voljela ostvariti, a postoji mnogo razloga zašto bi trebala eksperimentirati. Istraživanje različitih seksualnih iskustava može ti pomoći da shvatiš i razumiješ svoje želje, kao i svoje granice, a sve to tvoj seksualni život može učiniti mnogo ugodnijim i boljim. Osim toga, isprobavanje novih seksualnih iskustava upoznat će te s nekim novim, intenzivnim načinima postizanja orgazma, što je uvijek odlična stvar, a seksualni sram postat će stvar prošlosti - jer ćeš naučiti da i ti možeš pomicati granice, da imaš otvoren um i da nema ništa loše u isprobavanju novih stvari.

Sada, kada smo to utvrdili, evo nekoliko seksualnih iskustava koje bi trebala imati u svom životu kako bi zaista mogla reći da si isprobala sve i uvidjela što ti odgovara, a što ne. I zapamti - u seksu treba uživati, dok god se sve odvija uz pristanak, zaštitu i otvorenu komunikaciju.

Višestruki orgazmi zbog kojih ćeš vrištati

Kada se 'zabavljaju' same, žene uglavnom uspiju doći do vrhunca, no za vrijeme seksa s partnerom, za većinu žena je i taj jedan orgazam nedostižan ili im treba puno da do njega dođu. No, što je s višestrukim orgazmima? Jesu li oni mogući i je li to zaista tako dobar osjećaj? Samo je jedan način da saznaš i to bi definitivno trebala pokušati.

'Trojac' koji će ti pružiti zadovoljstvo sa svih strana

Zamisli samo - ne jedno - nego dva tijela pored tebe u spavaćoj sobi i svi s istim ciljem - da te zadovolje. To mogu biti dva muškarca s kojima ćeš naizmjenično imati odnose, muškarac i žena koji će se senzualno 'omotati' oko tebe ili čak dvije druge žene. Izbor je na tebi (i tvom partneru, ako si u vezi), a ako je to nešto što želiš probati, trebala bi.

Uzbudljiv seks na otvorenom

Ne postoji ništa uzbudljivije od ideje da ti i tvoj partner odete na neko mjesto za koje znate da ne biste trebali. Ako spontano strgne odjeću s tebe na nekom javnom mjestu na otvorenom gdje bi u svakom trenutku netko mogao naići, to ne samo da bi te moglo dodatno uzbuditi, već će ti to biti iskustvo koje ćeš sigurno pamtiti.

Igranje sa seksualnim igračkama

Svatko od nas trebao bi imati svoju 'škrinju s blagom' kako bi maksimizirao svoj užitak. Razmisli samo o tome - seksualne igračke pažljivo su napravljene kako bi ti pomogle da dođeš do vrhunca, pa zašto ne bi upotrijebila jednu da pojačaš svoje zadovoljstvo i uključila ju u seks s partnerom? Može vam biti samo bolje.

Seks s osobom istog spola

Ako si čak i 1% znatiželjna, ovo je jedno od seksualnih iskustava koje trebaš imati barem jednom u životu. Bez obzira na tvoju seksualnu orijentaciju, malo eksperimentiranja nikome nije naškodilo, pa dok god prakticiraš siguran seks i dok god su svi koji su uključeni suglasni sa svime, nema razloga da ne isprobaš nešto o čemu već dugo maštaš.

Igranje uloga

Ovo je nešto što većina parova zaista voli i to zato što je nevjerojatno seksi i oboje vas može itekako uzbuditi. Bilo da tvoj partner želi da se dotjeraš poput princeze Leie ili si se oduvijek željela osjećati seksi kao francuska spremačica, samo naprijed. Igranje uloga definitivno je jedna od onih stvari koje bi svatko trebao isprobati.

BDSM

Ne želiš nasilni odnos kakav je prikazan u filmu "Pedeset nijansi sive". Nijedna žena to ne bi trebala željeti. Ali uvođenje neke ekstra zločeste igre uloga, udaranja po stražnjici, lisica ili užeta za vezivanje visoko je na popisu fantazija većine, pa što god da ti i tvoj partner želite isprobati unutar BDSM-a, ako ste oboje za to nema razloga da ne probate.

Swinganje

Ideja da svog partnera zamijeniš s nekim drugim za jednu noć je zastrašujuća, ali je i nekako uzbudljiva. Swinganje može biti nešto što ćete isprobati samo jednu noć i nikad više. Ili, možda jednostavno otkrijete novu strast koju ćete uključiti u svoj stil života. Ako ne probate, nikada nećete znati sviđa li vam se to ili ne.