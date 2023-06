Često se naglašavaju sve promjene koje se događaju ženama tijekom procesa starenja, posebno za vrijeme menopauze, ali i muškarci se mijenjaju s godinama. Stručnjaci objašnjavaju kako se mijenja muško tijelo, a u tom procesu se mijenja i penis. Iako neće svaki muškarac doživjeti iste promjene. No tijekom godina može se paziti na određene stvari kako bi penis ostao zdrav, što uključuje i zdrav seksualni život.

Tijekom godina muškarci mogu primijetiti razlike u erekcijama, veličini, ali i obliku penisa. Istraživanja pokazuju da ljudi s vremenom postaju manje seksualno aktivni. Seksualna aktivnost može također utjecati i na starenje penisa. "Penis je mišić — ako se ne koristi smanjuje se funkcija. U razdobljima kada nema dovoljno erekcije, tkivo može malo otvrdnuti i neće se rastezati tako dobro kao što je moglo kada je muškarac mlađi", objašnjava dr. Asafu-Adjei.

Penis nije toliko čvrst tijekom erekcije

"Kod mlađih muškaraca tkivo penisa je u najboljoj formi. Elastični su i stvaraju čvrste erekcije", objašnjava dr. Asafu-Adjei. S godinama se može promijeniti, ali ovisi i o životnim navikama. Na broj godina ne može se utjecati, ali na životne navike može. Vježbanje, zdrava prehrana, održavanje zdrave tjelesne težine, održavanje dobre razine kolesterola u krvi i krvnog tlaka, ograničavanje alkohola i izbjegavanje pušenja, sve su to zdrave navike koje podržavaju čvrstu erekciju.

Povećava se rizik od erektilne disfunkcije

Erektilna disfunkcija je problem s postizanjem ili održavanjem erekcije tijekom seksa. Dob povećava rizik od ovog problema, već u 40-ima muškarcu se povećava rizik za 40 posto, što se povećava za 10 posto po idućem desetljeću, pokazalo je istraživanje iz 2017. godine. Djelomično se to događa zbog većeg rizika od problema koji utječu na krvne žile potrebne za čvrstu erekciju. Dijabetes povećava rizik od erektilne disfunkcije tri puta, a visoki kolesterol ili visoki krvni tlak također su povezani s erektilnom disfunkcijom.

Osim toga, razina testosterona pada s vremenom, a radi se o hormonu koji podržava proizvodnju sperme, seksualni nagon i zdravlje mišića i kostiju te igra važnu ulogu u erekciji. Niža razina testosterona često znači manji seksualni nagon i smanjenu sposobnost postizanja i održavanja erekcije. Ova kombinacija može dovesti do rjeđih spolnih odnosa, što opet donosi slabije erekcije. No kako navodi liječnica Asafu-Adjei važno je ne osjećati sram i maknuti stigmu. "Erektilna disfunkcija je češća nego što mislimo. To nije bolest starijih muškaraca jer vidim puno mlađih ljudi s ovim problemom." Stanje se može izliječiti, i lijekovima i zdravim životnim navikama te je stoga važno razgovarati s liječnikom.

Osjet u penisu može se smanjiti

Senzacije mogu početi slabjeti s godinama i potrebno je više vremena da se muškarac uzbudi. Ovo je moguće, ali se ne mora dogoditi, kaže dr. Asafu-Adjei. Međutim, može se dogoditi da se smanji osjet posebno ako postoje zdravstveni problemi poput dijabetesa tipa 2 koji utječe na živce i krvne žile po cijelom tijelu, uključujući i penis. Također treba znati da su osobe starije od 45 godina najviše izložene riziku od razvoja dijabetesa tipa 2. "Potpuno zdrava osoba ne bi trebala očekivati ​​da će se osjet u penisu s vremenom smanjiti", kaže dr. Asafu-Adjei, tako da to nije neizbježno.

Penis se može smanjiti

Manji penis može biti posljedica stanja povezanih sa starenjem, poput visokog krvnog tlaka ili začepljenih krvnih žila (arterioskleroze), koja smanjuju dotok krvi u penis. Pad protoka krvi, zajedno s nižom razinom testosterona, može smanjiti penis. No i debljanje stvara iluziju izgubljene dužine. Veći trbuh djelomično skriva penis što ga čini manjim nego što stvarno jest.

Penis može postati zakrivljen

Penis, kao i drugi dijelovi tijela, tijekom godinama doživljava različite stvari. A to može dovesti do promjena na penisu. Peyronijeva bolest, odnosno zakrivljeni penis se događa kada se tkivo s ožiljcima formira ispod kože penisa, uzrokujući novo savijanje tijekom erekcije, što također može biti bolno. Rizik se povećava s godinama. "Ovo je uzrokovano ozljedom penisa, uključujući određene seksualne položaje", kaže dr. Asafu-Adjei. Ako muškarac primijeti određene promjene koje utječu na njegovu seksualnu aktivnost ili sposobnost mokrenja. Peyronijeva bolest može se liječiti određenim lijekovima, terapijama i, u težim slučajevima, kirurškim zahvatom.