Umijeće ljubljenja: Tri pravila koje znaju svi koji se 'ljube na tako dobar način'

Ne može se poreći da je ljubljenje vrlo važan aspekt svake veze, posebno ako uzmemo u obzir da je to jedan od prvih, malo intimnijih oblika fizičkog kontakta s novim partnerom. A to je i jedan od razloga zašto loš poljubac može završiti vezu i prije nego što ona zaista počne. Dakle, svi bismo se mi voljeli dobro ljubiti, no nekima to, zbog manjka iskustva ili nervoze, jednostavno ne polazi za rukom. Pa što onda učiniti?

Zapamti da sjajan poljubac može biti kao droga - za to je zaslužan dopamin koji se oslobađa kada se ljubimo s nekim, zbog čega žudimo za drugim poljupcem. Sve što uzrokuje oslobađanje dopamina, poželjet ćemo ponoviti, pa tako i dobar poljubac. Ipak, dobra vijest je da je ljubljenje tehnika koja se može naučiti, a postoje brojni savjeti koji ti mogu u tome pomoći. Za početak, u nastavku smo izdvojile tri važne stvari koje treba imati na umu ako svojim ljubljenjem želiš raspametiti svog partnera. Evo na što obavezno obratiti pažnju.