Umijeće ljubljenja: Tri pravila koje znaju svi koji se 'ljube na tako dobar način'

Ne može se poreći da je ljubljenje vrlo važan aspekt svake veze, posebno ako uzmemo u obzir da je to jedan od prvih, malo intimnijih oblika fizičkog kontakta s novim partnerom. A to je i jedan od razloga zašto loš poljubac može završiti vezu i prije nego što ona zaista počne. Dakle, svi bismo se mi voljeli dobro ljubiti, no nekima to, zbog manjka iskustva ili nervoze, jednostavno ne polazi za rukom. Pa što onda učiniti?

Zapamti da sjajan poljubac može biti kao droga - za to je zaslužan dopamin koji se oslobađa kada se ljubimo s nekim, zbog čega žudimo za drugim poljupcem. Sve što uzrokuje oslobađanje dopamina, poželjet ćemo ponoviti, pa tako i dobar poljubac. Ipak, dobra vijest je da je ljubljenje tehnika koja se može naučiti, a postoje brojni savjeti koji ti mogu u tome pomoći. Za početak, u nastavku smo izdvojile tri važne stvari koje treba imati na umu ako svojim ljubljenjem želiš raspametiti svog partnera. Evo na što obavezno obratiti pažnju.

Neka te tvoj partner vodi

I kod ljubljenja sve je stvar kompromisa, posebno ako ti i tvoj partner nemate istu tehniku ljubljenja. Ne ljube se svi na isti način, pa ćete se ti i tvoj partner vjerojatno morati naći u sredini, a ako primijetiš da imate različite tehnike ljubljenja, dopusti partneru da te vodi. Nema ništa gore nego kada svatko radi po svome, pa obrati pažnju na njegov stil ljubljenja, njegov govor tijela i prepusti se. Zapamti da je ljubljenje stvar trenutka i ponekad se samo treba prepustiti.

Ljubljenje se ne odnosi samo na usne

Naravno, prvi poljubac uključuje usne, no ako zaista želiš začiniti vaše ljubljenje, uključi i druge dijelove tijela i erogene zone, poput vrata, ušnih resica i obraza - to će ga raspametiti. Osjetljivih točaka ima posvuda u blizini naših usana, a užitak u ljubljenju može biti još veći ako ih istražujemo. Uostalom, čak je i poželjno napraviti mali 'predah' od usana i zadirkivati partnera tako što ćeš mu ljubiti vrat ili uho, a tek onda se vratiti na usne. To može biti itekako erotično.

Budi u trenutku

Možda najvažniji savjet za dobro ljubljenje je da se prepustiš trenutku - ne razmišljaj ni o čemu drugome i nemoj dopustiti da ti um odluta. Fokusiraj se na partnerove usne na svojima ili druge fizičke podražaje koji se događaju oko tebe. Ako ćeš razmišljati o nečemu što nema veze s poljupcem, tada je veća vjerojatnost da poljubac neće biti baš dobar. Provlači mu prste kroz kosu, dodiruj ga po vratu, priđi mu bliže i uživajte u svim poljupcima koje imate za razmijeniti.