Prije nego što se odlučiš vratiti bivšem, odgovori na ova 4 pitanja

Prekid veze najčešće je stresan i težak. Ljudima je često teško prihvatiti da je ta ljubavna priča gotova pa im se po mislima 'mota' bivši partner. Možda razmišljaju kako bi mu se bilo vratiti premda oživljavanje stare ljubavi nekad nema smisla. Ako ste se svađali, razilazili u mišljenjima ili, još gore, suočili s uznemiravanjem, tada je bolje nastaviti dalje i ni ne pomišljati na ponovni pokušaj.

S druge strane, u nekim situacijama ljudi shvate da su ipak prenaglili pa nakon nekog vremena partneru odluče dati novu šansu. Pauza u vezi dala im je vremena da razmisle vide li se i dalje zajedno te koje bi stvari trebalo mijenjati. Takva pauza nekad izrodi još čvršći odnos jer nije svaki kraj konačni kraj. A i sama znaš da je svaki par priča za sebe.

Na primjer, recimo da ste prekinuli, a sada ozbiljno pomišljate o ponovnom 'spajanju'. Ne žuri s odlukom nego 'izvaži' sve mogućnosti i pluseve i minuse propalog pokušaja. Što je u vezi bilo dobro, a kad je krenulo nizbrdo i ima li uopće smisla sve pokušati popraviti? Ovih četiri pitanja mogla bi ti dati odgovor.

Ako ni ti ni on niste sigurni oko njihovih odgovora, vjerojatno niste spremni na ponovni pokušaj.

Pitanje #1 – zašto nije uspjelo prvi put?

Iz svake veze (i prekida) važno je izvući lekciju. Prije nego što si date drugu šansu, morate biti svjesni što je u iz prve krenulo po zlu i koja je to kap koja je prelila čašu. Manjkava komunikacija, manjak truda i pažnje, različiti pogledi na život, narušeno povjerenje, financijski problemi… Teško da ćete moći izgraditi jači odnos ne znate li u čemu ste griješili. I jedan i drugi morate biti spremni na poboljšanje, razumijevanje te iskorijeniti loše navike. Stoga nema smisla ni pokušavati ako već 'od starta' znaš da se nećete promijeniti ili ako ste iscrpljeni od svega.

Još je gore nastavljati lošu vezu samo kako ne biste bili sami ili od straha da nećete naći boljeg/bolju. Također pitaj se jeste li 'raščistili' sve sukobe iz prošlosti ili si i dalje razočarana, ljuta, tužna… Ponovni pokušaj tada nije doba opcija. Najvažnije, probaj odgovoriti na pitanje zašto misliš da će sada uspjeti, odnosno što se promijenilo od prekida.

Pitanje #2 – preko kojih si stvari prešla?

Pokušaj na papir napisati pozitivne i negativne strane propalog odnosa. Nipošto nemoj olako prelaziti preko problematičnih ponašanja i misliti da će ona nestati pokušate li ponovno. Emocionalno ili tjelesno uznemiravanje, ljubomora ili problemi s alkoholom, kockanjem i drugom nešto su preko čega ne trebaš preći. I dok će jedni reći da isto vrijedi i za preljub, drugi si ipak daju šansu pa izgrade čvrstu vezu. To nije lako i treba razmisliti jeste li oboje spremni za to. Poanta je da ne smiješ ignorirati ozbiljne probleme samo kako biste se ponovno 'spojili'.

Pitanje #3 – zašto biste uopće pokušali iznova?

Na ovo pitanje trebala bi imati jasan odgovor. Možda ste shvatili da ste preburno reagirali, bili premladi ili je veza bila neodrživa jer ste se udaljili zbog posla. Prije nego što ponovno 'upogodite' vezu, morate biti sigurni u svoje razloge i obećati si uložiti određeni napor kako bi veza zaživjela. Prvenstveno oboje trebate biti načisto sami sa sobom da je sada dobar trenutak za povratak. Problemi se neće riješiti sami od sebe i to vam treba biti prioritet.

Pitanje #4 – je li zaista pravi čas?

Već smo rekle da se ne bi trebala žuriti s odlukom o povratku bivšem. U prvi mah nakon prekida mogla bi se suočiti s osjećajem žaljenja, tugom, stresom i drugim simptomima. Upravo bi tada mogla doći na ideju oživljavanje veze. No to tad nemoj činiti. Radije si oboje priuštite razdoblje soliranja, a tek onda racionalno odluči želiš li tu osobu ponovno u životu. Brzanje s odlukom dok si još u fazi oporavka nije dobra stvar jer teško da ćeš si racionalno odgovoriti na ova pitanja, sagledati pluseve i minuse i, u dogovoru s partnerom, odvažiti se na ponovni početak. On može uslijediti tek kad su obje strane spremne na to.