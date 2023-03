(Ne)prijatelji nakon prekida: Treba li ostati u kontaktu s bivšim?

Prekid veze svatko doživljava na svoj način. U većini slučajeva, ako je veza bila zdrava, to nije ugodno iskustvo. Treba nam vremena da prebolimo bivšeg partnera, procesuiramo sve lijepe, ali i teške trenutke i krenemo dalje. Razdoblje nakon prekida najbolje je iskoristiti za rad na sebi i osvješćivanju što je u odnosu krenulo po zlu. I dok jedni nakon prekida čine 'rez' i odmah brišu sve fotografije i poruke bivše ljubavi te ih ne žele više ni čuti, drugi bi najradije ostali u prijateljskom odnosu.

Možda si čula za rijetke slučajeve kada se propala veza preobratila u super muško-žensko prijateljstvo, no je li to uopće održivo?

Sklizak je to teren jer ovisi o nizu faktora. Pa prije nego u sebi pomisliš da prijateljstvo nakon prekida NIKAKO nije moguće, hajdemo razmisliti u kojim je to slučajevima ipak moguće, ali i pod kojim uvjetima. Jer, izgleda da, što se tiče ove teme, nema jednoznačnog odgovora.

Kako za portal Elite Daily kaže psihologinja i autorica knjige dejting savjeta 'Aren't You Glad You Read This' Erica Gordon, ljudi obično ulaze u veze s onima s kojima su kompatibilni. ''[Ako] ste vi i bivši imali mnogo toga zajedničkog, uživali u zajedničkim aktivnostima – ne samo u seksu, prijateljstvo bi jednostavno moglo funkcionirati”, kaže Gordon.

Nije neobično da, nakon što prihvatiš da je vašoj ljubavi došao kraj, tu osobu i dalje želiš u životu. Možda ti je i dalje stalo do nje, no na neki drugačiji način. Sastavni dio mnogih čvrstih veza jest prijateljstvo pa ne čudi ako prekidom osjetiš da si izgubila dobrog prijatelja.

No ne juri, već se zapitaj zašto želiš prijateljstvo s bivšim. Misliš li da ćeš ga tako vratiti sebi ili pratiti s kim se viđa. Ili se, recimo, preobrazbom odnosa želiš zavarati da još nije gotovo? Odustani od te ideje. Tad je bolje da svatko krene svojim putem jer to nisu valjani razlozi za prijateljstvo – koje to nije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Izdvajamo zato sedam stvari koje trebaš znati prije nego mu predložiš (ili on tebi): ''Preboljela/o sam te, ali možemo li ostati prijatelji?''

Jesi li ga stvarno preboljela?

Nakon prekida mnogi prožive vrtlog različitih emocija. Ljutnja, tuga, ogorčenost i pretjerana osjetljivost prati nemalo ljudi – neke prije, neke kasnije, kraće ili duže. Dakako, govorimo o vezama u kojima nije bilo znakova uznemiravanja. Ako je bilo, od tih se veza treba maknuti i ne žaliti za takvom osobom. No, poanta je da prijateljstvo s bivšim partnerom ne treba ni pokušavati graditi ako niste preboljeli prekid.

Kako bi se prijateljstvo održalo, važno je da nemaš negativne emocije naspram njemu ili osjećaj da bi te prijateljstvo gušilo ili vraćalo u prošlost. Imaš li i dalje neke romantične osjećaje prema njemu zaboravi na friend zonu jer bi mogla otići krivim smjerom. I naštetiti vam u naumu da krenete dalje.

Nemoj odmah trčati u prijateljstvo

Kao što je važno preći preko prekida, jednako je važno dati si vremena te se posvetiti sebi. I tek onda sagledati mogućnost prijateljstva. Trčati iz veze u prijateljstvo moglo bi te zavarati da još nije gotovo te dovesti do niza negativnih reakcija. Također, kako je mnogo veza počelo upravo iz prijateljstva, moguće je da se prijateljstvo održi i nakon propale romanse. Ali, za to treba vremena. Dok prolaziš kroz fazu preboljenja, nemoj forsirati kontakt s bivšim niti ga moliti za prijateljstvo samo zato što si čula da je nekom to uspjelo. Pronađi sebe, svoje interese, uči, istražuj, druži se, a onda hladne glave odlučite što je najbolje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Budi iskrena prema sebi. I njemu.

Prije nego mu predložiš prijateljstvo prođi mini-test i još se jednom pitaj želiš li to zaista i zašto. Zanemariš li taj korak ne samo da će ti biti teško krenuti dalje, već će te nešto stalno vraćati njemu. Biti iskren oko svojih namjera i želja preduvjet je uspješnosti.

Dogovorite se što vam znači prijateljstvo i koliko ćete se viđati

OK, napravila si pripravne korake, odlučila da ste ipak za to da ostanete u kontaktu i da više ništa ne zamjerate jedno drugome. Super, ali i tu treba biti pažljiv. Prijateljstvo ne znači 'visjeti' na njegovim profilima 0-24 (ili on na tvojima). Prijateljstvu treba pametno i pozitivno pristupiti. '

''Družite se u javnosti, ne nasamo i izbjegavajte romantična mjesta ili ona koja bude sjećanja. Na negativan način'', kaže Gordon. To može značiti da ponekad sjednete na kavu, porazgovarate… Obje strane moraju biti svjesne da prijateljstvo nije druga riječ za oživljavanje veze ili dejtanje.

Shvati to kao novi početak

Kad svog partnera prvi put vidiš nakon prekida (jer ste se odlučili biti prijatelji), moglo bi to biti čudno i neugodno iskustvo. Tada ne smiješ oživljavati sjećanja ili misliti da sve treba biti kao da ste ponovno u vezi. Ne, upravo suprotno. Pristupi mu kao novom prijatelju, kao nekome koga emocionalno želiš upoznati iznova. Obrati pažnju na sitnice na koje u propaloj vezi nisi, a postoji mogućnost da je tvoj nekadašnji partner sada drugačija osoba.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Ljubomora nije dobrodošla

Ima situacija u kojima prijateljstvo svakako nije dobrodošlo. Jedna od takvih jest onda kad partneri koriste navodno dobre odnose kako bi si zavirivali u intimu. Ljubomori nema mjesta u prijateljstvu. Ako ste odlučili biti prijatelji, osvijestite da oboje imate pravo na novi ljubavni početak, na život. Osjetite li ljubomoru zbog toga, prijateljstvo u ovom trenutku, izgleda, nije za vas.

Bez flertanja i tzv. prijateljstva s povlasticama

Glavna greška koju ljudi čine jest da ostanu prijatelji s bivšim partnerom, a onda taj odnos koriste kako bi ga pokušali ponovno pridobiti. Veliko ne. Vraćanje s jedne razine odnosa na drugu, i tako dalje, uglavnom nosi više štete nego koristi. Opet, sve počiva od toga da na vrijeme raščistite zašto želite taj odnos. Ako putem spoznate da ne ide jer su emocije prejake, bolje je napraviti odmak.

Škakljivo područje je i pojam 'prijateljstva s povlasticama' – uspostava prijateljstva samo kako biste stupali u spolni odnos koji je u vezi bila jedina dobra stvar, pogrešan je motiv. ''Budite otvoreni u pogledu svojih očekivanja od prijateljstva i postavite granice'', kaže psihologinja Gordon. To znači da prijateljstvo ne bi trebalo uključivati senzualne dodire i seks. Ako niste spremni na platonski odnos, to u miru iskomunicirajte, poželite si sreću pa bez tenzija nastavite dalje.