Iako možda mnogi ne žele reći ovo javno, ali svi žele najintenzivnije orgazme u kojima postoji samo vatromet. Naravno, svi žele i vrlo raznolik seks - od bezobraznih maratona do brzog seksa. Postoje različiti načini na koje se može doći do najvećih vrhunaca. No ipak postoji jedna metoda koja obećava vrhunski užitak i lude orgazme. Taj super način se zove pravilo "10-5-10" i nitko nakon ovog iskustva neće preskočiti predigru. Fizikalna terapeutkinja dr. Janelle Howell koja se posebno bavi ženskom seksualnošću objasnila je da ljudi trebaju obavezno isprobati ovo pravilo. Ponekad neće imati vremena za njega, ali treba ga češće prakticirati.

"No kada imate vremena isprobajte moju strategiju koja će pomoći da osjetite pravo seksualno uzbuđenje, iščekivanje, ali i posebnu vatru tijekom predigre", objasnila je Howell te dodala. "Moje pravilo '10-5-10' za predigru je strategija koja stimulira različite erogene zone po cijelom tijelu, a to može toliko zapaliti mozak i tijelo da ćete moliti za još!" Također je dodala je predigra jedan od najvažnijih alata za seksualno uzbuđenje.

Ova metoda, odnosno način na koji se uranja u predigru posebno će zapaliti svaki par i dovesti orgazme na puno viši novo. A radi se o sljedeća tri jednostavna koraka - prvi traje 10 minuta, drugi korak 5 minuta, a treći korak traje 10 minuta.

