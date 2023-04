Gola istina: Supružnici otkrili najveće nedostatke bračnog života

Ljudi često imaju razne ideale vezane uz brak i romantične odnose, a mnogi se vjenčaju u uvjerenju da će njihov bračni život biti savršen. Istina je, dakako, puno okrutnija jer u stvarnosti odnosi baš i ne funkcioniraju na taj način.

Čak su i stručnjaci složni u mišljenju o tome kako brak nije za svakoga. Osim toga, postoji mnogo sretnih samaca kojima baš ništa ne nedostaje u njihovom solo životu. Međutim, svatko tko je ikad bio u ozbiljnoj vezi ili braku zna koliko je truda potrebno uložiti da bi odnos ostao čvrst.

Bračni život, koliko god bio lijep, isto tako može biti i izazovan i jako težak. Nije uvijek ispunjen samo sretnim i lijepim trenucima.

O svim izazovima i bračnim problemima raspisali su se i neki korisnici Reddita, a ova je tema dosad prikupila više od 14.000 komentara. Mnogi ljudi su se požalili o stvarima koje im se ne sviđaju u braku te istaknuli samo neke od nedostataka života u dvoje. Neka od najčešće spominjanih iskustva i pritužbi donosimo u nastavku.

'Problematični odnosi sa svekrvom i svekrom/punicom i tastom'

Mnoštvo je razloga zbog kojih odnosi sa svekrvom i tastom mogu biti komplicirani ili čak i problematični stoga je u toj vezi uvijek dobro prilagoditi očekivanja te postaviti zdrave granice. Čak i kada su odnosi dobri, mogu se pojaviti neki problemi, a neki korisnici Reddita o tome su otvoreno progovorili:

'Sve je bilo super dok se nismo vjenčali, ponašali su se lijepo prema meni, no tek sam u braku zapravo shvatio da su to ljudi s kojima nitko normalan ne bi htio imati posla', požalio se jedan korisnik.

Drugi je napisao: 'Čuo sam da je moja punica pomalo manipulativna i narcisoidna osoba, no nisam to shvaćao ozbiljno. Kad smo se vjenčali, počela nas je nazivati svojom djecom i ubrzo se počela prema meni ponašati kao da sam njezino vlasništvo. Veza je krenula nizbrdo...'

Netko pak se požalio kako se problemi javljaju kad su u pitanju praznici: 'Uvijek moramo odlučivati o tome kod čije obitelji ćemo provoditi blagdane. I uvijek se netko ljuti jer ne možemo biti na dva mjesta istovremeno. Mi samo želimo mir. Jednom kad dobijete djecu, postaje još gore. Zbog toga smo se odselili što dalje od svih, no i dalje nas povremeno maltretiraju zbog posjeta...'

'Stalno imamo goste'

Super je družiti se i imati prijatelje. Međutim, situacija ubrzo može postati problematična ako supružnici nemaju istu ideju o tome koliko često bi ih gosti trebali posjećivati. Jedan korisnik na Redditu požalio se upravo o ovom problemu:

'Ja jako volim svoju ženu, no ona je često zvala prijatelje i obitelj da kod nas provedu vikend, a ponekad mi je to rekla tek kada ih je već pozvala. Trebalo mi je neko vrijeme prije nego što sam je uspio uvjeriti da to ne čini.'

'Kompromisi nisu jednostavni'

Često se piše i govori o tome kako su kompromisi nužni za održavanje zdravog i stabilnog odnosa, no kada supružnici ne dijele ista razmišljanja, postizanje kompromisa postaje jako teško.

'U braku sam 29 godina i apsolutno obožavam svoju ženu, ali ponekad kompromisi nisu sjajni. Činimo to iz ljubavi i odanosti, ali s vremena na vrijeme je to zaista teško. Bilo da je riječ o obiteljskim okupljanjima, tome što ćemo gledati na TV-u ili uređenju doma. Svatko od nas ima svoje hobije i interese pa su kompromisi neophodni za dobar brak', napisao je jedan korisnik Reddita.

'Nemam dovoljno slobode i osobnog prostora'

Nedostatak slobodnog vremena i privatnosti još je jedna od glavnih tema koje su korisnici često spominjali kad je riječ o nedostacima života u dvoje:

'Nema baš slobodnog vremena. Volim svoju ženu i volim s njom provoditi vrijeme, no meni se sviđaju drugačiji filmovi, a nemam ih kad gledati. Ona želi da uvijek idemo spavati u isto vrijeme, a ja bih radije ostao budan', glasio je jedan od komentara.

Druga korisnica napisala je: 'Nedostatak privatnosti. Ponekad jednostavno želim biti sama. Volim svog muža, ali ponekad mi nedostaju moji dani samotnjačkog života kada sam samo došla kući i nisam trebala ni sa kim razgovarati.'

'Mrzim dijeliti krevet'

Pojedini korisnici na Redditu otkrili su i da ih smeta što moraju dijeliti krevet s bračnim partnerom. Različite navike vezane uz spavanje mogu predstavljati problem ili poremetiti san, a mnogi su priznali da spavaju odvojeno, što im je spasilo brak.

Jedna korisnica je otkrila: 'Moj suprug i ja spavamo odvojeno. On hrče kao medvjed i radi u suprotnoj smjeni od mene. To nam odgovara. Svako ima svoj vlastiti prostor. On je puno neuredniji od mene i mogu se dobro naspavati. Trebam svoj prostor dok spavam, a kada on spava po danu, ne moram brinuti o tome hoću li ga probuditi ako zatrebam nešto iz spavaće sobe. Osim toga, na ovaj način oboje imamo malo svog, neovisnog prostora.'

I netko drugi se složio s ovim komentarom te napisao: 'U braku sam 22 godine, moja supruga i ja kompatibilni smo u mnogim stvarima, ali ne i kad je riječ o spavanju u istom krevetu. Prvo smo mislili da će spavanje u odvojenim sobama biti poraz ili neuspjeh, no to nam je zapravo jako pomoglo i omogućilo nam da se dobro naspavamo. Osjećali smo se puno bolje i postali smo sretniji.'