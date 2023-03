Razvod na vidiku? Pet najčešćih znakova koji otkrivaju da se brak polako raspada

Ona fraza 'živjeli su sretno do kraja života' postoji samo u bajkama i romantičnim filmovima. U realnosti, odnosi funkcioniraju malo drugačije. Želimo li da veza ili brak opstane, potrebno je uložiti jako puno truda i rada te neprestano biti spreman na kompromis. U protivnom, sve se može raspasti.

Kad je riječ o brakovima, statistike su prilično poražavajuće. Međutim, stručnjaci za odnose ističu da se odnos može spasiti ako se na vrijeme uoče upozoravajući znakovi, odnosno crvene zastavice koje signaliziraju da su stvari krenule u krivom smjeru.

Kao neki od najčešćih uzročnika bračnih problema navode se nevjera, česti konflikti, financijski problemi te ponekad odljubljivanje. Ako je odnos vrijedan spašavanja, ključno je da se par što prije suoči s problemima i da ih riješi na prikladan način. Nerijetko, to uključuje i posjet bračnom savjetniku, kao i iskrenu i otvorenu komunikaciju između supružnika.

Najvažnije je na vrijeme uočiti znakove koji bi, ako se ne riješe na vrijeme, u budućnosti mogli uzrokovati razvod, a one najčešće otkrivamo u nastavku.

Partneru više nije stalo do ispunjavanja tvojih potreba

U zdravoj vezi partnerima je stalo do toga da jedno drugome ispunjavaju potrebe. Međutim, ako je brak na putu prema propasti, velika je mogućnost da će se jedan ili oba supružnika osjećati nezadovoljno i neispunjeno. Kad je odnos u problemu, ljudi najčešće ne primjećuju potrebe svojih partnera. Ako takvo ponašanje i ignoriranje partnerovih zahtjeva traje neko vrijeme, to ukazuje na nedostatak ljubavi, interesa i poštovanja te u konačnici može uzrokovati prekid veze ili braka.

Odbacivanje

Prijezir i odbacivanje također su crvene zastavice koje signaliziraju da je odnos na putu prema propasti. U zdravom braku, kada je jedan supružnik uznemiren zbog nečega ili pokušava razgovarati s partnerom, u idealnoj situaciji, naići će na podršku i razumijevanje. Ako ti partner govori da si smiješna ili da je ono što spominješ glupo te za sve okrivljava tebe, sve to su upozoravajući znakovi koji ukazuju na manjak poštovanja, ističu stručnjaci za odnose.

Često se svađate oko raspodjele kućanskih poslova

Povremene svađe oko podjele kućanskih obaveza uobičajene su u svakom braku, no ako su one izvor ljutnje, sukoba i frustracija, onda takvi konflikti baš i nisu zanemarivi. Ako samo jedna osoba u odnosu obavlja većinu kućanskih poslova te snosi sve odgovornosti ili preuzima ulogu roditelja drugom partneru, to je zabrinjavajuće i često može postati izvor bijesa. U zdravom odnosu, odgovornosti i obaveze trebale bi biti ravnomjerno raspodijeljene. U protivnom, ogorčenost bi mogla rasti i razvod bi mogao biti na pomolu.

U vašem je odnosu prisutan prijezir

Stručnjaci za odnose ističu kako je izražavanje prijezira u odnosu jedna od najvećih crvenih zastavica. Ako se partneri jedno prema drugome odnose s nepoštovanjem, rugaju se ili koriste pasivno-agresivno ponašanje i govor tijela, sve to su upozoravajući znakovi da je veza nezdrava i da su prisutni destruktivni obrasci koji malo-pomalo razaraju odnos.

Nikad se ne svađate

Nije dobro prečesto se svađati, no nije dobro ni kada se par uopće ne svađa. Naime, prema mišljenju bračnih terapeuta, parovi koji se nikad ne svađaju također mogu biti problematični. Konflikti predstavljaju razinu emocionalne uključenosti koja je nužna za održavanje odnosa i pokazuje da je supružnicima stalo do toga da se problemi riješe. Čak i ako rješenje ne postoji, parovi koji se svađaju barem rade na pronalaženju međusobne veze. Parovi koji se uopće ne svađaju toliko su se ukorijenili u svojim obrascima da su potpuno odustali od odnosa. Drugim riječima, u velikom broju slučajeva nedostatak sukoba samo signalizira nedostatak nade. Ako je takav obrazac prisutan u odnosu, nužno je što prije konzultirati se sa stručnjakom.