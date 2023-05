'Živjeli su sretno do kraja života' nije nemoguće – uz ovih pet koraka

Ljubavni odnosi su komplicirani, a brak definitivno nije za svakoga. Iako u našem društvu još uvijek dominiraju tradicionalne vrijednosti kad je riječ o braku, činjenica je da sve veći broj brakova završava razvodom. Međutim, unatoč takvim poražavajućim statistikama, priče o sretnom braku ipak postoje. Tezu 'živjeli su sretno do kraja života' odnosno dok nas smrt ne rastavi moguće je ostvariti, ali uz jako puno truda, rada i kompromisa.

Nadalje, važno je imati na umu da je za sretan, dugotrajan i uspješan odnos potrebno puno više od ljubavi. Da bi brak uspio, supružnici moraju imati slične i usklađene vrijednosti te neprestano njegovati svoj odnos.

Prema mišljenju stručnjaka i bračnih savjetnika, moguće je ostati u sretnom braku do kraja života, a pritom ti može pomoći ovih 5 koraka.

Nemoj ulaziti u brak, osim ako...

Većina ljudi mašta o braku ili barem nekakvom obliku partnerstva, a i činjenica je da je brak duboko ukorijenjen u našoj ljudskoj tradiciji. Ipak, statistike nam govore da velik broj brakova završava razvodom, i to uglavnom zato jer mnogi ljudi u bračnu zajednicu ulaze iz nekih posve pogrešnih razloga. Zvuči dobro 'skrasiti se s nekim' i željeti biti s tom osobom do kraja života. No, da bi brak doista uspio, supružnici moraju uistinu voljeti jedno drugo, ali i biti spremni na kompromis te se boriti za svoj odnos, bez obzira na sve.

Osoba s kojom se planiraš vjenčati mora ti se svidjeti

Neki će reći 'ljubav je sve što ti treba', ali su u krivu. Za sretan, uspješan i dugotrajan brak potrebno je puno više od toga. Osobe koje ulaze u brak trebale bi dijeliti zajedničke vrijednosti te imati slična mišljenja o važnim životnim temama. To znači da moraš doista voljeti osobu s kojom planiraš prolaziti kroz sve životne uspone i padove. Činjenica je da se tijekom bračnog života ljudi suočavaju s čitavim nizom problema, od mijenjanja posla, financijskih poteškoća, rađanja djece pa do gubitka voljenih osoba. Dakle, osoba s kojom ulazimo u brak mora nam se doista svidjeti i moramo htjeti biti s njom cijelo vrijeme. Razvodi su postali toliko 'popularni' upravo zato jer ljudi olako ulaze u brak, a potom im se osoba s kojom su se vjenčali naprosto prestane sviđati. Ako ti intuicija govori da nije baš sve kako bi trebalo biti ili postoje neke osobine kod partnera koje bi htjela promijeniti, ulazak u brak mogao bi biti riskantan eksperiment.

Nemoj varati

Podrazumijeva se da s ulaskom u bračnu zajednicu prihvaćamo 'monogamiju do smrti'. Unatoč tome, emocionalne afere, bezazleni flertovi ili, u najgorem slučaju, konkretno varanje, postali su jako popularni jer velik broj ljudi pokušava pronaći tajnu slobodu unutar svog braka pritom zaboravljajući da su se zavjetovali na vjernost do kraja života. Kako god bilo, u svakoj aferi netko ispadne budala i takve veze gotovo uvijek uzrokuju nepotrebnu bol, svim sudionicima. Jednostavno je, ako želiš da ti brak funkcionira – nemoj varati. I točka. Ako u odnosu nešto nije u redu, postoje puno bolji načini za prekid od ponižavanja partnera koji bi ti trebao biti najbolji prijatelj.

Odnos treba biti kvalitetan i zdrav

Neki ljudi su nesretni u braku, ali za to nije kriv brak niti njihov supružnik, već određeni vremenski period u kojem su zapeli. U mnogim se slučajevima ljudi vjenčaju premladi, samo radi djeteta ili pak religioznih uvjerenja. Takvi odnosi često završavaju neuspješno. Nažalost, ne postoji recept za sretan brak niti pak je propisano koliko bi dugo trebao trajati, ali odnos treba biti zdrav i treba funkcionirati. Neki brakovi traju samo nekoliko godina, drugi nekoliko desetljeća, a neki pak čitav život. Neki ljudi ulaze iz veze u vezu i nikad se ne vjenčaju. Nema pravila. Ljudi se ne bi trebali sramiti radi toga što su se razveli ili što ne žele ući u brak. Ne postoje savršeni odnosi, ali za svakoga postoji prava osoba. Jedino što je važno je da pokraj sebe imaš nekoga koga voliš i s kim ćeš moći izgraditi kvalitetan i zdrav odnos.

Brak nije bajka, ali može biti sretan

Život je pun uspona i padova. Ljudi se mijenjaju, odnosi završavaju. Djeca će doći i otići, karijere će cvasti i propadati. Svatko sam sebi stvara svoj 'sretan kraj'. Svakodnevno donosimo izbore koji snažno utječu na naše živote. Na kraju dana, svi mi pokraj sebe želimo imati nekoga tko nas voli i prihvaća onakvima kakvi jesmo. Želimo pripadati i izgraditi s nekim svoju malu zajednicu. Ili tako nešto. Prema tome, brak nije bajka, ali uz pravu osobu te puno truda, rada i žrtve može biti sretan pa i potrajati, do kraja života.