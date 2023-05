Postali ste jedno: Znakovi da ti i tvoj partner provodite previše vremena zajedno

Svatko od nas zna taj jedan par - upoznali su se, ušli su u vezu, zaljubili se preko ušiju i odjednom - svaki slobodan trenutak provode zajedno. To su oni parovi koji, jednom kada su u vezi, zaborave na svoje prijatelje i sve druge ljude u svom životu, ili ih barem ne viđaju toliko često koliko su ih prije viđali, i za njih od tada postoji samo jedna osoba - njihov partner.

I naravno, kada smo zaljubljeni u nekoga najnormalnije je da s tom osobom želimo provoditi što više vremena, jer na nju istovremeno gledamo kao na najboljeg prijatelja i srodnu dušu, no kako znati da sa svojim dragim provodiš možda malo previše vremena? Bez obzira na to živite li zajedno ili ne, postoje neki znakovi koji su i više nego očiti.

Baš kao i provođenje premalo vremena s partnerom, ni previše vremena provedeno s partnerom nije idealno, a unatoč tome što brojni misle, može stvoriti kontra učinak. A evo i nekoliko znakova da ste ti i tvoj partner stalno zajedno i da se trebate malo odvojiti jedno od drugoga.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Polako postajete ista osoba

Kada ti i tvoj partner provodite puno vremena zajedno, neizbježno je da će neke njegove osobine i navike prijeći na tebe i obrnuto, bilo da se radi o frazama koje koristite ili malim svakodnevnim navikama koje imate. Dovršavanje rečenica jedno drugome je simpatično samo do određene točke. Ako dijelite iste hobije, ne možete se sjetiti kad ste zadnji put bili pozvani na nešto odvojeno ili nemate pojma što raditi kada niste jedno s drugim, tada to postaje problem.

Više ne izlazite

Jer koja je svrha ići nekamo ako i kod kuće možete biti zajedno, a bit će vam puno ugodnije? Ako oboje tako mislite, onda ste u krivu - 'dejtovi' i izlasci vrlo su važni u vezama, važni su za održavanje ljubavi, a također nam pomažu da se sjetimo što nas je uopće privuklo kod ovog druge osobe. Raznolikost je glavni začin svake veze, a ako se ne možeš sjetiti kada si svog partnera posljednji put vidjela da nosi nešto osim umrljanih hlača od pidžame i prljave majice, tada je važno da što prije odete zajedno na spoj.

Ne možete ni zamisliti da niste u stalnoj komunikaciji jedno s drugim

Ne samo da ste neprestano u društvu jedno drugoga u stvarnom životu, već i neprestano razgovarate jedno s drugim putem poruka, telefonskih poziva, objava na Facebooku, WhatsAppa i bilo čega drugog što vam uopće padne na pamet. I naravno, komunikacija je zdrava. Međutim, kad počneš biti ljubomorna jer ti nije poslao poruku da ti kaže koji je sendvič danas uzeo na poslu ili ako je on bijesan jer ne zna što radiš upravo ove sekunde, to je problem.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Zaboravila si kakav je osjećaj kada sama povodiš vrijeme

I ne, zadnji put kada si bila na WC-u se ne računa, kao ni svi oni sati koje provedeš na poslu. Kvalitetno vrijeme koje provodimo sami sa sobom toliko je važno i njegovo zanemarivanje može imati negativan utjecaj i na naš odnos s drugima i na nas same. Tako da, ako ste ti i tvoj partner konstantno zajedno i zbog toga nemate vremena da svatko od vas radi ono što on želi, napravite to vrijeme i neka vam odnos sa samima sobom bude prioritet.

Udaljila si se od drugih osoba u životu

Kada si zadnji put izašla s najboljom prijateljicom? Kada si zadnji put nazvala svoju mamu? Kada upoznamo nekoga za kim smo ludi, može biti tako lako posvetiti mu sve svoje vrijeme i energiju. Ali kada je u pitanju provođenje previše vremena sa svojim partnerom, to ne utječe negativno samo na naš romantični odnos, već i na druge ljude u našim životima. Prijatelje i obitelj također treba njegovati, jer na kraju krajeva, ako nešto pođe po zlu u vezi, oni su ti koji će biti tu za nas.