Većina žena se barem jednom našla u ovoj situaciji - uživaš s partnerom, seks je odličan, no koliko god dobar on bio, teško ti je doći do vrhunca. Možda si i blizu ili ti jednostavno treba predugo, pa nakon nekog vremena i ti i tvoj partner izgubite volju. No, to ne bi trebalo biti tako!

Na seks se često gleda kao nešto što samo vodi do krajnjeg cilja - orgazma - pa većina ljudi zaboravlja uživati u njemu i razmišlja samo o postizanju vrhunca. Naravno, lijepo je doći do vrhunca, no i seks može biti odličan ako se samo prepustimo. Ipak, ako želiš doći do vrhunca s partnerom, a nikako da ga dočekaš, postoji nekoliko poza koje bi ti u tome mogle pomoći.

Ako ti ponekad treba dulje nego što bi željela kako bi došla do vrhunca, ovih pet poza savršeno su rješenje za tvoj problem. U njima ćete podjednako uživati i ti i tvoj partner, a u nastavku saznaj sve o njima.