Ovih pet stvari ukazuju da imaš posla s psihopatom i kako je vrijeme za rastanak

Iako je ljubav lijepa i plemenita, postoji i tamna strana ljudskih odnosa. Kada se dvoje ljudi zbliži i započinje vezu ne znaju hoće li biti na kraju povrijeđeni. No unatoč tome ljudi se ne bi trebali bojati ljubavi i izgradnje čvrstih odnosa s drugima. Ipak je vrlo važno da svaka žena zna kako otkriti emocionalno zlostavljanje i kako postaviti zdrave granice između voljene osobe i sebe. Ponekad je teško uspostaviti granice jer druga strana ima poremećaj poput psihopatije.

"Psihopatija se definira kao mentalni (antisocijalni) poremećaj u kojem pojedinac ispoljava amoralno i antisocijalno ponašanje. Zatim nema razvijenu sposobnost da voli ili uspostavlja značajne osobne odnose, izražava ekstremnu egocentričnost i pokazuje neuspjeh u učenju iz iskustva i drugih ponašanja", objasnio je liječnik R. Hermann u knjizi "Dominance and Aggression in Humans and Other Animals". Drugim riječima, psihopat je netko tko zbog poremećaja nije sposoban stvoriti i održavati normalan i zdrav odnos te je veza s takvom osobom iznimno neugodno iskustvo. Ljudi koje imaju ovakav poremećaj jako dobro manipuliraju i žele nametnuti emocionalnu kontrolu. No može ih se prepoznati prema sljedećem ponašanju.

