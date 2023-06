Ovih pet stvari ukazuju da imaš posla s psihopatom i kako je vrijeme za rastanak

Iako je ljubav lijepa i plemenita, postoji i tamna strana ljudskih odnosa. Kada se dvoje ljudi zbliži i započinje vezu ne znaju hoće li biti na kraju povrijeđeni. No unatoč tome ljudi se ne bi trebali bojati ljubavi i izgradnje čvrstih odnosa s drugima. Ipak je vrlo važno da svaka žena zna kako otkriti emocionalno zlostavljanje i kako postaviti zdrave granice između voljene osobe i sebe. Ponekad je teško uspostaviti granice jer druga strana ima poremećaj poput psihopatije.

"Psihopatija se definira kao mentalni (antisocijalni) poremećaj u kojem pojedinac ispoljava amoralno i antisocijalno ponašanje. Zatim nema razvijenu sposobnost da voli ili uspostavlja značajne osobne odnose, izražava ekstremnu egocentričnost i pokazuje neuspjeh u učenju iz iskustva i drugih ponašanja", objasnio je liječnik R. Hermann u knjizi "Dominance and Aggression in Humans and Other Animals". Drugim riječima, psihopat je netko tko zbog poremećaja nije sposoban stvoriti i održavati normalan i zdrav odnos te je veza s takvom osobom iznimno neugodno iskustvo. Ljudi koje imaju ovakav poremećaj jako dobro manipuliraju i žele nametnuti emocionalnu kontrolu. No može ih se prepoznati prema sljedećem ponašanju.

Želi promijeniti tvoja razmišljanja i ponašanje

Emocionalni manipulator pokušat će promijeniti tvoj pogled na život, zatim će poželjeti promijeniti način na koji razmišljaš i ponašanje kako bi udovoljila svim njegovim potrebama. Ovo je jedna od najstarijih tehnika manipulacije koja postoji. No ni jedna žena ne treba dopustiti da itko preuzme kontrolu na ovakav način, piše Yourtango.com.

Želi uvijek dominirati

Psihopat pokušava i uvijek želi pokazati svoju moć i dominaciju u odnosu. Ponižavat će drugu stranu kako bi je pokušao nadmašiti, čak će je pokušati diskretirati pred drugim ljudima kako bi se osjećao bolje.

Ponižavanje u javnosti

Muškarac koji voli svoju partnericu trebao bi uvijek biti uz nju te je podržavati i ohrabrivati. No ako te uvijek ponižava pred drugim ljudima onda ga vjeruj, nije briga kako se osjećaš. Uz sve to možda te pokušava poniziti pred najbližima kako bi istaknuo sebe i osjećao bolje.

Pokušava te izolirati

Jedna od najgorih tehnika manipulacije je kada muškarac pokušava izolirati ženu od obitelji i prijatelja. Možda neće dopustiti da viđaš svoje bližnje jer je ljubomoran ili mu se ne sviđaju. Možda će te čak pokušati okrenuti protiv ljudi koje najviše voliš. Tako će ti on biti jedino važan i jedini prijatelj koji će temoći lakše kontrolirati.

Uvijek si za sve kriva

Ljudi koji imaju osobine psihopata uvijek krive druge za vlastite grijehe i neuspjehe. Nikada ne bi priznali vlastitu krivnju bez obzira na sve. Čak i ako varaju, reći će da je druga strana kriva jer ih je isprovocirala. Za sve loše odluke koje donese uvijek ćeš biti kriva. Mogao bi te kriviti za svoje negativne osjećaje ili reći da si ga uvukla u lošu situaciju koju je on zapravo stvorio.