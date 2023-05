Ljubavna veza uvijek ima nekoliko slojeva, a jedan od njih je seksualni život. I muškarci i žene razmišljaju o različitim stvarima i često nisu sigurni što misli partner/partnerica. Normalno je da su parovi najviše zaokupljeni svakodnevicom i da ne mogu konstantno razmišljati o kvaliteti romantičnog odnosa, a samim time i seksualnog života. No tu i tamo svaka djevojka i žena se zapita: "jesam li dobra u krevetu?".

Naravno da nije sve jednostavno, ali ni crno-bijelo. Za dobar seks nije važna samo tehnika nego je i bitno koliko je par kompatibilan i kolika privlačnost postoji među njima. No opet postoji neki znakovi koji pokazuju koliko je muškarac zadovoljan u krevetu, a seksualna edukatorica i autorica Amber Madison objasnila ih je za Your Tango. Ako povremeno razmišljaš kako se osjeća tvoj muškarac tijekom seksa ili nakon, u nastvaku otkrij što pokazuju njegovo ponašanje i govor tijela.

Stišće ruke i stopala tijekom seksa

Jedan od fizičkih znakova da je muškarac u potpuno ekstazi je stezanje ruku i nogu. Kada vidiš da to radi i da njegove ruke i stopala igraju posebnu igru možeš nastaviti to što radiš jer ćeš sigurno produljiti njegovo zadovoljstvo. Nemoj zaboraviti da ono što mu radiš tijekom seksa je fantastično i da uživa.

Želi odmah sve ponoviti

Kada je muškarac stvarno oduševljen onda se nikada neće moći zasititi. Sama pomisao na seks s tobom bit će mu jako uzbudljiva i odmah će poželjeti sve ponoviti. Dakle ako odmah nakon orgazma želi sve ponovno možeš sebi čestitati.

Nakon seksa i dalje flertuje

Još jedan znak da ne može prestati razmišljati o seksu i da mu stvaraš fantastičan užitak je da i nakon seksa koketira s tobom. Mnogi muškarci će reći da nakon seksa imaju potrebu slati različite seksi poruke jer joj žele pokazati koliko su zaljubljeni. Također žele pripremiti atmosferu za sljedeći put.

Želi te dodirivati tijekom cijelog dana

Kada se muškarac osjeća sjajno i želi naglasiti koliko mu je lijepo sa ženom pokušavat će je stalno dodirivati. Flertovanje preko poruka jedan je oblik oduševljenja, a njegovi stalni dodiri su fizički podsjetnik da je u uživao u svakoj sekundi.

Govori koliko mu je bilo fantastično

Ovo je vrlo očito i nema potrebe posebno objašnjavati. No ako kaže "da mu je bilo fantastično" onda to stvarno misli. Neće to reći samo zato što je pristojno nego zato što stvarno osjeća da mu je bilo lijepo. Nemoj zaboraviti da trebaš prihvatiti njegove komplimente i dalje uživati u ludom seksu.

Potpuno si uživala

Postoji rečenica koja odlično opisuje ovu situaciju "za tango je potrebno dvoje". Stoga ako ti je seks čudan ili neugodan i partner se vjerojatno osjeća isto. Međutim ako je tebi bilo zavodljivo i strastveno, vjerojatno se i on osjećao isto. Možda je najlakši način da otkriješ kako se osjećao tijekom seksa je da razmisliš kako si se ti osjećala.

Želi isprobavati nove stvari u krevetu

Većina muškaraca po prirodi je prilično natjecateljski raspoložena. Kada shvati da si mu pružila fantastičan užitak poželjet će napraviti nešto još impresivnije. Ako počne izvoditi pokrete koje prije nisi vidjela, shvati to kao znak da ti želi udovoljiti jednako kao što si ti udovoljila njemu. No ako ti se njegovi novi pokreti ne sviđaju, reci mu. Uz dobru komunikaciju i pravo vodstvo, i on može postati rock zvijezda u spavaćoj sobi.