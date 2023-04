Vrhunac za pamćenje: Osam savjeta za još bolji oralni seks

Bez obzira na koji način najviše uživate u oralnom seksu, kao predigri ili glavnom događaju, važno je da ne zaboravite na užitak i koliko vam može biti zabavno. A čak i ako vam nikada nije bilo dosadno i oboje uživate uvijek se može saznati još neki dobar savjet.

No mnogi ljudi imaju problem s oralnim seksom jer nosi etiketu "prljavog" i slično. No radi se samo o vrlo jako specifičnoj vrsti seksa jer se ne događa svaki dan da se lice stavlja u intiman dio tijela. Specifično je za ovu vrstu seksa da samo jedna strana prima, a druga daje (osim ako se ne radi o pozi 69) i to može biti ranjivo za oba partnera.

Stoga je vrlo važno na vrijeme razgovarati i povezati se, ali i reći partneru što voliš i u čemu si nesigurna. Kako poboljšati ili se uopće upustiti u oralan seks možeš pročitati u nastavku, a sigurno može biti ugodno i zabavno.