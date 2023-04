Vrhunac za pamćenje: Osam savjeta za još bolji oralni seks

Bez obzira na koji način najviše uživate u oralnom seksu, kao predigri ili glavnom događaju, važno je da ne zaboravite na užitak i koliko vam može biti zabavno. A čak i ako vam nikada nije bilo dosadno i oboje uživate uvijek se može saznati još neki dobar savjet.

No mnogi ljudi imaju problem s oralnim seksom jer nosi etiketu "prljavog" i slično. No radi se samo o vrlo jako specifičnoj vrsti seksa jer se ne događa svaki dan da se lice stavlja u intiman dio tijela. Specifično je za ovu vrstu seksa da samo jedna strana prima, a druga daje (osim ako se ne radi o pozi 69) i to može biti ranjivo za oba partnera.

Stoga je vrlo važno na vrijeme razgovarati i povezati se, ali i reći partneru što voliš i u čemu si nesigurna. Kako poboljšati ili se uopće upustiti u oralan seks možeš pročitati u nastavku, a sigurno može biti ugodno i zabavno.

Poštovanje želja i razgovor

Pristanak je uvijek najvažniji i ono od čega sve kreće u seksu. Da, čak i oralni seks. Nisu svi ljudi zainteresirani za primanje i pružanje oralnog seksa i imaju pravo na to. Vrlo je važno da partneri međusobno poštuju želje i da nema moljakanja. No osim toga, važno je razgovarati željama u oralnom seksu - onome što se voli i ne voli. Međutim, najbolje je to učiniti dok je još odjeća na vama, to će vam omogućiti da ne osjećate pritisak.

Ohrabrenje je važno

Neki ljudi oralni seks smatraju nehigijenskim i sramotnim, a takva vrsta stigme može ih spriječiti da uživaju u oralnom seksu. Kako ističe autorica i seksologinja Gigi Engle postoji cijela industrija koja je usmjerena na "osvježenje i higijenu intimnih dijelova tijela pa nije neobično da mnogi ljudi imaju takav stav". Vrlo je važno da ste otvoreni jedno prema drugome, ali i da se osjećate ugodno u svom tijelu i puno lakše ćete doživjeti orgazam.

Iskustvo nije važno

Potpuno je u redu reći "ne znam" odnosno biti bez iskustva ili biti nesiguran u vezi želja. Zapravo najbolja seksualna iskustva su ona u kojima se istražuje. Važno je da si otvorena prema partneru i novom iskustvu odnosno da oboje želite istražiti iste stvari. Ne morate odmah zaroniti u dubine, možete započeti polako.

Osluškuj neverbalne znakove

Ponekad, dok ljudi uživaju u oralnom seksu teško mogu izraziti svoje osjećaje riječima. Stoga ako pružaš užitak svom partneru osluškuj neverbalno znakove. "Ako ti gura ruke u lice i stenje možeš biti sigurna da radiš pravu stvar. No ako povlači tijelo i potpuno šuti isprobaj nešto drugo", objašnjava Engle za Womansday. No ako u ništa nisi sigurna nemoj zaboraviti pitati jer je "komunikacija poput lubrikanta".

Ruke su vrlo korisne

Dok zadovoljavaš muškarca, nemoj se ograničiti samo na usta nego istovremeno možeš koristiti i ruke. Stimuliranje penisa prstima po dužini dok ga oralno zadovoljavaš za njega će biti poseban događaj. No on također slično može činiti dok te oralno zadovoljava, može dirati klitoris ili staviti prste u rodnicu i masirati unutrašnjost.

Raznolikost uvijek dodatno uzbuđuje

Kada otkrijete jedno o drugome osnovne stvari i ono što vas sve uzbuđuje krenite korak dalje. Pokušajte oboje dodati nove stvari, na primjer možeš pokušati povući penis dublje u grlo, a zatim brzo promijeniti i prijeći samo na sisanje vrha penisa. Muškarac se također može igrati sa smjerovima i jezikom. Klitoris je uvijek važan i centar, može raditi osmice jezikom preko klitorisa. "Klitoris je središte, ali ne smije se zaboraviti i na ostatak stidnice. Osim toga, ulaz u rodnicu je prepun živčanih završetaka", objašnjava Engle.

Eksperimenti uz igračke i otvorenost

Najbolji način da se začini oralni seks je dodavanje igračka. Važno je jedino pronaći najbolju za vas i dodati je tijekom odnosa. No kako bi vam bilo zanimljivo u krevetu važno je da oboje komunicirate i nemoj se bojati reći svom partneru da ti se nešto ne sviđa ili da nešto jako želiš.

Zvukovi uvijek uzbuđuju

Sasvim je u redu raditi buku i daj svom partneru znak da si dobro raspoložena i uzbuđena različitim zvukovima poput stenjanja. Uživat će u tvom užitku, ali će i znati da je vješt što će mu dati samo dodatan poticaj.