Istraživanje otkrilo koliko muškarci trebaju vježbati kako bi smanjili preuranjenu ejakulaciju

Znanstvenici uvijek dolaze do novih spoznaja o različitim područjima ljudskog života. Tako se u posljednje vrijeme puno bave seksualnošću, ali i problemima koji se pojavljuju i smanjuju zadovoljstvo muškarcima i ženama. Novo istraživanje je pokazalo da redovito trčanje može pomoći u liječenju preuranjene ejakulacije.

Istraživanje objavljeno u časopisu Trends in Urology and Men's Health, u kojem je pregledano 54 studije u kojima je sudjelovalo gotovo 3500 sudionika, uspoređivalo je rezultate različnih tretmana. No autori su naglasili kako je važno pratiti koliko fizička aktivnost utječe na preuranjenu ejakulaciju.

Definicija preuranjene ejakulacije znači da se tijekom seksualnog odnosa dogodilo izbacivanje sjemena prije nego se željelo. Britanski urolog Gordon Muir objasnio je za Inisder da je preuranjena ejakulacija vrlo čest problem koji može pogoditi sve dobne skupine, a procjenjuje se da je 30 do 85% muškaraca to doživjelo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Postoje različiti lijekovi, a može pomoći i trčanje

Prema klinici Mayo, različiti biološki i psihološki faktori mogu uzrokovati ove stanje, uključujući depresiju i zabrinutost zbog preuranjene ejakulacije. Može se pojaviti na početku aktivnog seksualnog života, ali i tijekom života. "Postoji niz različitih lijekova koji mogu pomoći na različite načine. Neki lijekovi se koriste za erektilnu disfunkciju kako bi se povećao dotok krvi u penis, a mogu se koristiti i antidepresivi koji mogu odgoditi orgazam", objašnjava Muir.

Istraživanje je otkrilo da je tjelovježba može imati pozivan utjecaj na preuranjenu ejakulaciju. U jednoj studiji bavili su se upravo ovom temom te su otkrili da su ispitanicima pomogli lijekovi i redovito trčanje. Autori kažu da vježbanje dulje od 30 minuta najmanje pet puta tjedno pomaže odgoditi ejakulaciju. No liječnik Muir kaže da probleme s preuranjenom ejakulacijom mogu imati i profesionalni sportaši.

Vježbe za mišiće dna zdjelice također mogu pomoći

Studija se također bavila utjecajem vježbanja mišića dna zdjelice u kombinaciji s drugim tretmanima kod ovog čestog problema. Muir je rekao da nema mnogo dokaza koji bi sugerirali da vježbe za dno zdjelice pomažu u liječenju preuranjene ejakulacije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

No Karly Coltman, fizioterapeutkinja za zdravlje zdjelice iz Sydneyja, objasnila je za Insider da mišići dna zdjelice imaju važnu ulogu u održavanju erekcije, kao i ejakulacije. Dodala je da kod slabe funkcije mišića ili zategnutosti se može pojaviti preuranjena ejakulacija. Na kraju je rekla da muškarci koji imaju ove probleme trebaju jačati mišiće dna zdjelice ili koristiti mišiće dna zdjelice tijekom seksa za odgodu ejakulacije. Ovakve tehnike se koriste kod ovog problema.