Veličina ili tehnika, pitanje je sad. Kad je riječ o izvrsnom seksu, veće ne treba značiti nužno i bolje. Iako se muškarci često pretjerano opterećuju veličinom svog 'ponosa', pripadnice ljepšeg spola znaju da je za seksualno zadovoljstvo ipak puno važnija tehnika.

Kako pojašnjavaju stručnjaci za seks, nije važna samo veličina muškog penisa, već i njegov oblik. Prema obliku se određuju najbolji položaji u seksu koji će ženi omogućiti da dođe do vrhunca.

Ovisno o obliku i veličini njegove 'alatke', u nastavku doznaj koje su sekse poze najbolji izbor za maksimalni užitak tijekom seksa.

'Churro' – tanak opseg, duljina varira

Žene vole osjetiti ispunjenost tijekom samog seksualnog čina, no kada muškarac ima tanak penis, to može predstavljati problem te utjecati na seksualno zadovoljstvo njegove partnerice. Seksolozi savjetuju da žena tijekom seksa pokuša držati svoja bedra što bliže jedno drugome jer to sužava vaginalni kanal, stvarajući više trenja te pojačava zadovoljstvo.

'Doggy style' poza je savršeni izbor, a muškarac tijekom seksa može i rukama stimulirati klitoris svoje partnerice. Ako je penis tanak i dug, stručnjaci za seks savjetuju parovima da isprobaju 'bandolier' – pozu kod koje žena leži na leđima, a partner koji penetrira u nju je na koljenima. Na taj način žena može približiti svoja koljena i stopalima se osloniti na njegova prsa, a osim zadovoljstva, to joj istovremeno omogućava i da kontrolira dubinu penetracije.

Talijanska kobasica – natprosječni opseg i duljina

On je možda ponosan na svoju 'alatku', no mora biti pažljiv tijekom seksa. Naime, kada muškarac ima velik penis, seks za ženu može biti iznimno bolan i neugodan stoga je jako važno pronaći odgovarajuću pozu. Najbolji izbor su one poze kod kojih žena može kontrolirati kut, tempo i dubinu penetracije.

Seksolozi preporučaju poze kod kojih je žena gore jer će joj to omogućiti kontrolu, a dobar izbor je i poza žlice kod koje partner ima pristup grudima i klitorisu pa samim time šanse za orgazam postaju veće. Bez obzira na pozu koju odaberete, korisno je pri ruci imati lubrikant.

Salatni krastavac – prosječni opseg i duljina

Muškarci s ovom vrstom penisa pravi su srećkovići jer im odgovaraju praktički sve seks poze, a većina žena tijekom seksa će osjećati ugodu. Ako tvoj partner ima prosječnu 'alatku', dajte mašti na volju i nemojte se bojati eksperimentirati kad je riječ o seksu.

Pronađite one poze koje vam oboma donose zadovoljstvo i kod kojih se osjećate ugodno. Želite li začiniti svoju rutinu, isprobajte seks ispred ogledala.

Mali krastavac – opseg i duljina manji od prosjeka

Vrlo mali postotak muškaraca rađa se s iznimno malim penisom, a ako je to slučaj s tvojim partnerom, usredotočite se na one poze koje pružaju najdublju penetraciju.

Stručnjaci za seks savjetuju da žena tijekom seksa ispod stražnjice stavi jastuke, a noge može podići preko partnerovih ramena. Za maksimalni užitak i postizanje vrhunca, oralna i ručna stimulacija su ključne pa ih svakako uključite u svoju seks rutinu, a možete koristiti i vibrator i druge igračke tijekom seksa.

Raketa – uži na vrhu, duljina varira

Ovaj oblik penisa deblji je pri dnu te se sužava prema vrhu. To nije ništa strašno, osim ako sužavanje nije drastično, kažu seksolozi.

Najbolji izbor je 'doggy style' poza koja će donijeti jednako zadovoljstvo i muškarcu i ženi. Stručnjaci za seks savjetuju da žena tijekom penetracije stisne dno zdjelice jer će to dodatno stisnuti penis te pružiti veći užitak.

Mala kobasica – kratak i debeo

Muškarci s debljim penisom imaju veće šanse da zadovolje svoju partnericu, kažu stručnjaci. Važno je odabrati one poze koje omogućavaju duboku penetraciju.

Za stimulaciju G-točke, dobar izbor je modificirani misionarski položaj kod koje žena leži na leđima s nogama u zraku, a muškarac kleči nad njom te pridržava podignute noge svoje partnerice. Uz modificiranu misionarku, stručnjaci savjetuju i pozu žlice.