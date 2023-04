Tko bi rekao: 8 svakodnevnih navika koje ubijaju seksualnu želju

Većina ljudi želi samo jedno nakon napornog i stresnog dana na poslu - žele doći u svoj dom i pasti u zagrljaj partneru. Prava ljubav je istovrmeno utjeha i snaga isto pa se lakše boriti sa životom. No veliki broj obveza, obiteljski i poslovni život često dovode do iscrpljenosti i mnogi ljudi više nemaju seksualnu želju. Ako si se ikada osjećala isto, kao da neka tajanstvena sila uništava tvoj libido, onda trebaš znati da nisi jedina. Prema Preventionu, postoje mnoge stvari koje utječu na seksualnu želju, a da ljudi toga nisu ni svjesni.

"Svatko zaslužuje zdrav, ispunjen seksualni život, ali puno manjih faktora iz svakodnevnog života može utjecati na gubitak seksualne želje", objasnila je ginekologinja dr. Shahnoz Rustamova za Prevention.

Naravno da ne treba dizati paniku ako nekoliko noći nisi raspoložena za seks, ali ako to postane dulji period onda se može raditi o ozbiljnijem problemu. Nedostatak seksualnog života može dovesti do napetosti između tebe i partnera, a opet se pojačava iscrpljenost. Kako bi se izbjegla ovakva situacija, vrlo je važno izbjeći stvari koje mogu dovesti do problema, odnosno gubitka seksualne želje.