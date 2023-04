Tko bi rekao: 8 svakodnevnih navika koje ubijaju seksualnu želju

Većina ljudi želi samo jedno nakon napornog i stresnog dana na poslu - žele doći u svoj dom i pasti u zagrljaj partneru. Prava ljubav je istovrmeno utjeha i snaga isto pa se lakše boriti sa životom. No veliki broj obveza, obiteljski i poslovni život često dovode do iscrpljenosti i mnogi ljudi više nemaju seksualnu želju. Ako si se ikada osjećala isto, kao da neka tajanstvena sila uništava tvoj libido, onda trebaš znati da nisi jedina. Prema Preventionu, postoje mnoge stvari koje utječu na seksualnu želju, a da ljudi toga nisu ni svjesni.

"Svatko zaslužuje zdrav, ispunjen seksualni život, ali puno manjih faktora iz svakodnevnog života može utjecati na gubitak seksualne želje", objasnila je ginekologinja dr. Shahnoz Rustamova za Prevention.

Naravno da ne treba dizati paniku ako nekoliko noći nisi raspoložena za seks, ali ako to postane dulji period onda se može raditi o ozbiljnijem problemu. Nedostatak seksualnog života može dovesti do napetosti između tebe i partnera, a opet se pojačava iscrpljenost. Kako bi se izbjegla ovakva situacija, vrlo je važno izbjeći stvari koje mogu dovesti do problema, odnosno gubitka seksualne želje.

Promjena kontracepcije

Istraživanje Sveučilišta u Stirlingu pokazalo je da svaka promjena kontracepcije može uzrokovati promjene u seksualnoj želji zbog reakcije na kombinaciju hormona. Ako u ovom slučaju primijetiš promjenu uvijek možeš razgovarati s ginekologom o kontracepciji koja će najbolje djelovati.

Konzumiranje pogrešnih namirnica

Izbjegavanje zdravih namirnica može negativno utjecati na seksualni nagon jer se može povećati ili smanjiti razina testosterona i estrogena. Oni igraju ključnu ulogu u održavanju zdrave seksualne želje. Neke namirnice treba posebno izbjegavati jer mogu utjecati na događanja u spavaćoj sobi. Gazirana pića, šećer, sir, gotova jela, mesne prerađevine i soja mogu utjecati na razinu hormona i promijeniti seksualnu želju.

Problemi sa spavanjem

Prema studiji objavljeno Journal of Sexual Medicine i kvaliteta spavanja utječe na seksualnu želju. Žene koje spavaju više imaju veću razinu seksualne želje i bolji seks. Samo jedan dodatni sat spavanja znači da se za 14 posto povećava vjerojatnost da će se žena upustiti u seksualnu aktivnost. Dakle vrlo je važno da žena dovoljno spava, stoga probaj otići sat vremena ranije na spavanje, piše Romper.

Povećana razina stresa

Prema istraživanjima, stres je jedan od faktora koji također utjecati na seksualni život. Stres može biti ozbiljan problem jer stvara negativne emocije, a um je stalno opterećen. "Stres je jedan od najvećih ubojica raspoloženja koje sam vidjela u svojoj praksi. Treba otkriti izbor stresa, a zatim pronaći moguća rješenja", dodaje Rustamova.

Višak kilograma

Debljanje može biti još jedan razlog za uništavanje seksualnog života, ali ne iz razloga na koji se obično pomisli. Vjerojatno žena i dalje izgleda sjajno i muškarcu je i dalje privlačna, ali može se smanjiti samopouzdanje i sumnjati u vlastitu privlačnost.

Problemi u vezi

Različiti problemi u ljubavnoj vezi mogu kod žena smanjiti libido, pokazuju istraživanja. Suočavanje s problemima, ali i duljina veze su također faktori koji utječu na libido. Obično je seksualna želja puno veća na početku ljubavi, a pada kako blijedi osjećaj zaljubljenosti.

Pametni telefon je uvijek u rukama

Tehnologija snažno utječe na svačiji život, a prevelika vezanost za pametni telefon može utjecati na libido. "Laptopi i pametni telefoni samo miču ljude jedne od drugih. Gotovo je nemoguće razmišljati o seksu ako si prije dvije sekunda odgovara šefu na e-mail", objašnjava terapeutkinja Sharon Gilchrest O’Neill.

Flertanje s drugima

Mnogi ljudi znaju nevino flertati s drugim ljudima i kući doći sretni, ali ponekad takve situacije izmaknu kontroli. Emocionalna afera može negativno utjecati na odnos i seksualni nagon te oduzimati vrijeme i energiju.