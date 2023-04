Kviz za parove: Znaš li sve seksualne fantazije svog partnera?

Ako želiš malo začiniti svoju intimni život, možda bi trebala razmisliti o jednoj vrlo popularnoj aktivnosti koju seksualni terapeuti često preporučaju parovima koji su spremni istražiti svoje seksualne fantazije – da/ne/možda popis.

Ovaj popis ustvari je poput jednostavnog kviza koji je osmišljen kako bi parovima omogućio da istraže i podijele svoje erotske interese i maštarije, uključujući i ono što bi htjeli isprobati, što već znaju da vole iz prošlih iskustava, kao i što ne vole. U nastavku pogledaj kako funkcionira ovaj kviz:

Kako da/ne/možda kviz zapravo funkcionira?

Oba partnera dobivaju po list papira na kojemu su navedene razne seksualne igrice i aktivnosti, fantazije, fetiši i još mnogo toga. Dostupne su razne verzije ovog kviza, a mogu se pronaći i na internetu. Neke od aktivnosti koje se mogu dodati na popis uključuju:

Analni seks

Pegging

Prljave razgovore

Seksi poruke

Snimanje tijekom seksa

Seks u troje

Grupni seks

Seks na javnom mjestu

Zajedničko masturbiranje

Sado-mazo seks

Igranje uloga

Erotsku masažu

Zajedničko gledanje erotskih filmova

Vibratore

Igre hranom

Vezanje lisicama

Seks tijekom mjesečnice

Lista može ići unedogled, a svaka se aktivnost može i detaljno razraditi. Pored svake navedene stavke, partneri mogu napisati jedan od sljedećih odgovora:

Da (sviđa mi se ili želim to isprobati)

Ne (to nije za mene)

Možda (moglo bi me zanimati, ali želim više informacija)

Neke verzije ovog popisa odnosno kviza sadrže i četvrtu opciju – mogućnost da se samo mašta o određenim aktivnostima, ali ne da se one i isprobaju u stvarnosti. To može biti vrlo korisno, ističu seksualni stručnjaci, jer neke ljude samo uzbuđuje pomisao na određene radnje, ali ne bi to zapravo htjeli učiniti.

Svaka osoba ispunjava svoj popis zasebno i nasamo, a privatnost je ključna prilikom rješavanja kviza jer je važno da odgovori budi iskreni i bez osjećaja straha od partnerovog prosuđivanja. Nakon što svaki partner ispuni svoj popis, zatim zajedno pregledavaju svoje odgovore i pronalaze ona područja koja se preklapaju odnosno za koja su oboje zainteresirani i koja mogu zajedno istražiti ako žele.

Zašto seksualni terapeuti vole ovaj kviz?

Seksualni terapeuti često preporučaju parovima da riješe ovaj kviz jer im to omogućuje da na jednostavan način upoznaju najintimnije želje onog drugog, izlaže ih novim idejama o kojima možda ranije nisu razmišljali, ali ih smatraju intrigantnima, i daje im priliku da iskažu interese za svoje najdublje seksualne maštarije o kojima su se možda sramili međusobno razgovarati.

Osim što je dobar izvor inspiracije, možda najveća prednost da/ne/možda popisa je to što potiče otvorenu komunikaciju između partnera. Naime, ljudi su često godinama zajedno, a da nikad nisu imali smisleni razgovor o svom seksualnom životu, što nije dobro za odnos, otkrivaju seksualni stručnjaci. Brojne studije su potvrdile da ljudi koji više razgovaraju o seksu najčešće imaju i kvalitetniji seksualni život, dok oni koji razgovaraju rjeđe ujedno i manje uživaju u svom seksualnom životu.

Ako nijedan partner ne zna koja su očekivanja, želje ili potrebe onog drugog kad je riječ o seksu, onda niti nemaju mogućnosti da ga poboljšaju. Upravo zato, iskrena komunikacija je ključna, a da/ne/možda popis je dobar i prilično zabavan način za početak.

Istraživanje seksualnih fantazija uz pomoć ovog kviza može biti iznimno zabavna aktivnost, no jako je važno da partneri budu otvoreni i da ne osuđuju jedno drugo dok razgovaraju o svojim popisima. Važno je komunicirati i o granicama i imati na umu da svatko ima pravo reći 'ne' kad je riječ o određenim igricama i maštarijama. Također, kako ističu seksualni terapeuti, nije nužno da parovi isprobaju nešto sa svoje liste, ali mogu razgovarati o tome što im je privlačno i zanimljivo te u kojim okolnostima.