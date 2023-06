Samo vaše vrijeme: 5 svakodnevnih aktivnosti koje će vas iznova povezati

Seks je važan dio veze ili braka, no nikako ne bi trebao biti jedini način povezivanja. Svaki bi par trebao kvalitetno provoditi zajedničko vrijeme te se iznova upoznavati. Ne trebaš dopustiti da postanete stranci zbog posla i stresa, a upravo se to nekima dogodi. Rijetko su zajedno i imaju osjećaj da su izgubili 'iskru'. Pronalaziš li se u tome ili se želiš dodatno zbližiti s partnerom, u rutinu dodajte ove svakodnevne aktivnosti.

Naoko su banalne, ali kad ste ih zadnji put učinili? Ne sjećaš li se, vrijeme je da to promijenite.

POGLEDAJ VIDEO: Martina je zbog ljubavi doselila u Zagreb i sa zaručnikom pokrenula vlastiti biznis

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Kuhajte zajedno

Ljubav ide kroz želudac? Zajedničko kuhanje super je aktivnost. Barem jednom mjesečno organizirajte dejt večer tijekom koje ćete se opustiti. To ne treba uključivati samo seks nego igranje društvenih igara (kad si ih zadnji put igrala?), laganu glazbu i pripremu večere. Imate li djecu, nastojte dogovoriti čuvanje jer je bit da to bude vrijeme samo za vas. Poanta je da učite jedno od drugoga – nema veze ako ti ili on niste vrsni u kuhanju – možda je sad prilika da usavršite vještine.

Razgovarajte – o svemu

Ovo 'na prvu' zvuči kao sulud prijedlog jer, kao, svakodnevno razgovarate. No, svode li vas se razgovori na plaćanje računa, obaveze i djecu ili ste pak shvatili da češće šutite, to bi trebalo promijeniti. Zapitaj se koliko zapravo poznaješ partnera – i on tebe. Bi li znala navesti što voli, a što ne voli? Ljudi se mijenjaju i čak ako ste u dugoj vezi važno je razgovarati o svemu – pa i o vašem odnosu. Uvijek ima segmenata na kojima se može raditi.

Važno je da kao par rastete, odnosno da se ohrabrujete i gradite budućnost. Tu je razgovor ključan jer su u suprotnom veće šanse da ćete gomilati probleme. S druge strane, dobra stvar za zbližavanje je prepričavanje anegdota. Ljude najbolje upoznajemo kroz priče. Uz to, te bi vas priče iz ranijeg života mogle nasmijati, a to je poželjno.

Katkada sjedite u tišini

Tišina ne treba biti nelagodna. Nekad nam odgovara šutjeti jer se kroz poglede i geste zbližavamo. Udobno sjedite u tišini, a sve 'začinite' laganom glazbom ili atmosferom. To može, ali i ne treba završiti 'vrućim igricama'. Nekada nježni dodiri znače i lijepa riječ znače više od samog čina, zar ne? Zato je važno imati 'samo vaše vrijeme'.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Jutro u krevetu

OK, ovo aludira na seks, ali ne treba tako završiti. Ako se radnim danima ne stignete družiti, pokušajte (barem povremeno) vikend započeti usporeno. Pogledajte film, popijte kavu ili se dogovorite tko će tog puta spremiti doručak – i u tome se izmjenjujte. Svima treba malo opuštanja, a ima li boljeg načina za to od lijenog jutra?

Nemate li 'mira' kod kuće, nekoliko puta mjesečno otiđite na izlet. Ne mora to biti daleka i skupa lokacija. Možda neko mjesto u blizini mjesta gdje živite, ili kakve toplice gdje možete prenoćiti i zaboraviti na strku. Moraš priznati da lijeno sunčano jutro zvuči romantično.

Okušajte se u sportskim aktivnostima

Izlazak iz zone komfora dobra je stvar kao što je poželjno partnera upoznati u malo drugačijem svjetlu. Zajedničko vrijeme možete provesti u prirodi (kad ste zadnji put šetali zajedno?). Idite u obližnju šumu ili park ili se domognite pješačke staze i provedite aktivan dan. Nakon toga se možete počastiti nekim dobrim ručkom ili zajedno kuhajte.

Ako inače niste sportski tipovi – a voljeli bismo da jeste – mogli bi biti sretni što ste jedno drugoga potaknuli na taj pothvat. Unatoč znoju, vjerujemo da ćete se kući vratiti puni dojmova. Da, lijeni vikendi su super, no još je bolje izaći iz doma i pokrenuti se. Svidi li vas se to, razmislite o tome da upišete neku sportsku aktivnosti. Potičite se i budite ustrajni. Rezultati će vas ohrabriti i pokazati da je i vježbanje lakše u dobrom društvu.