'Nije u šoldima sve': 7 zlatnih pravila sretnog života

Mnogima je najteže pronaći sreću. Nije rijetkost da ljudi izvana izgledaju ispunjeno i zadovoljno dok iznutra imaju osjećaj da im nešto nedostaje, da ih sve to što čine ne usrećuje. Puno obaveza, posao koji ne vole, neriješeni odnosi, financijske brige… Lako je ući u rutinu i početi loviti 'prazne' materijalne stvari.

Ni svi novci svijeta ne jamče da ćeš biti sretna jer se unutarnje zadovoljstvo krije u lijepim trenucima s pravim ljudima i – miru. No, mnogi žive iz dana u dan, stalno nešto 'čekaju' i zaborave živjeti u trenutku.

To nije čudno – živimo u užurbanom vremenu u kojemu je mnogo ljudi koncentrirano na posao i uspjeh, ali to samo po sebi često nije jamac sreće. Ponovimo gradivo i prisjetimo se nekoliko pravila o kojima bi već danas trebala stati i razmisliti. Ako si ih zatomila, pokušaj ih primijeniti i zapitati se možeš li – i što – promijeniti.

Pomiri se s prošlošću

Ljudi često previše razmišljaju o onome što je prošlo. Nostalgično se prisjećaju vremena kad je sve bilo drugačije, kad su bili mlađi, zdraviji… Pitaju se što bi bilo da su drugačije postupili. No prečesta razmišljanja o prošlosti vjerojatno te 'koče' u ispunjenom životu. Mozgu se teško fokusirati na sadašnji trenutak jer se stalno, možda i podsvjesno, vraća na neke druge dane.

Možda te već duže vremena muče neki nerazriješeni odnosi iz prošlosti ili neugodno sjećanje, ali u tom bi se slučaju trebala obratiti osobi povjerenja ili stručnjaku te naučiti 'otpustiti' ta neugodna sjećanja. Teško je biti sretan odbijaš li se pomiriti s prošlošću. Također, smatraš li da nekome trebaš oprostiti ili se ispričati, to i učini za dobrobit vlastite sreće. Da, iz prošlosti možeš izvući lekcije, no ne treba živjeti u njoj.

Živi u trenutku

Danas jesi, sutra nisi. Uzrečica koja se nažalost puno puta pokazala točnom. Trčeći za materijalnim stvarima, mnogi zaboravljaju uživati u danu, prirodi, dobrim ljudima… Budućnost je neizvjesna, ti nikada nećeš biti mlađa nego što si danas i to tako treba i prihvatiti. Živi u trenutku i s vremena na vrijeme na papir zapiši pozitivne (i negativne) stvari koje su ti se dogodile. Je li to ono što želiš? Koje si lekcije iz toga izvukla i na čemu si zahvalna?

Prepusti se. Nema ništa loše u tome da nekad staneš i posvetiš se sebi i svojim mislima. Sretan život ne znači konstantnu jurnjavu sa sastanka na sastanak.

Prestani brinuti o mišljenju drugih

Najvažnije je ono što ti želiš i misliš. Naravno da treba poslušati i druge, no susjed/obitelj/partner ne bi trebali kreirati tvoj život i nametati ti stavove. Često ljudi ne čine ono što bi htjeli samo zato što se boje što će netko reći. Nije važno što će netko reći.

Izađi iz zone komfora, putuj, radi, odmaraj – onako kako ti želiš. Uz to, ljudi nerijetko znaju biti zavidni pa nastoje sputavati nečiji put. Ne dopusti ih da te obeshrabre.

Iskorači!

Nemoj se u starosti pitati zašto nešto nisi napravila. Želiš li nešto, to i učini. Možda neće biti lako, možda ćeš se i bojati, no bar ne bi trebala žaliti zbog propuštenih prilika. Bezbroj je mogućnosti, samo ih trebaš otkriti.

Zaslužna si za svoju sreću

Ima ljudi koji oskudijevaju u materijalnom, no i dalje su sretni, a ima bogataša koji su nesretni. Naravno da je sve lakše kad ne moraš 'krpati' iz mjeseca u mjesec, no pun novčanik nije jamac sreće. Štoviše, mi možemo misliti da će nas taj šoping usrećiti, a onda shvatiti da samo gomilamo stvari i da smo vidno neispunjeni jer nam nedostaje ono emocionalno. Postoji samo jedna osoba na svijetu koja je odgovorna za tvoju sreću - a to si ti sama!

Baš kao što ne možeš provesti život pokušavajući usrećiti druge, ne možeš očekivati da će ti je drugi nametnuti. Svakog bi se dana trebala podsjetiti da ti ništa neće pokvariti ovaj dan i biti zahvalna na njemu. Bit će tu i neugodnih situacija i bezobraznih ljudi i padova, ali baš je u tome čar života. Također, samo si ti možeš postaviti ciljeve i promijeniti se nabolje. Nemoj biti pasivan igrač. Kako se ono kaže: sreća prati uporne.

Okruži se dragim ljudima

Dragi ljudi oko tebe vrjedniji su od svih bogatstava. S godina susrećemo i upoznajemo puno ljudi. Neki će kratko biti u tvom životu, dok će se drugi zadržati. Bliski prijatelji i dobri obiteljski odnosi jako su važni. Takvi odnosi ispunjavaju i usrećuju. S druge strane, toksične ljude – one zbog kojih se osjećaš loše ili sputano – bolje je izbjegavati. Kad 'pročistiš' život od površnih odnosa, mogla bi se osjećati bolje i više cijeniti mir.

Promjena je moguća

Promjena je teška, ali nije nedostižna. Nastoji biti otvorena životu i ne bojati se. Izazovi kroz koje si prošla učinit ćete jačom i ponosnom što si napokon iskoračila. To mogu biti male promjene imidža pa sve do ozbiljnih životnih preokreta. Vidiš li da te određeni odnos 'koči', pokušaj to razriješiti. Ili ako pak vidiš da te više nešto ne usrećuje, probaj razmisliti što bi željela.

Život ne trebaš živjeti prema društvenim očekivanjima i nikad nije kasno za promjenu smjera. Teško da ćeš biti sretna ako godinama živiš u toksičnoj, rastrojenoj okolini. Slobodno uzmi stvar u svoje ruke i ne slušaj glasove koji ti govore da nešto ne možeš ili da je prekasno. Da bi bila sretna, važno je naučiti prihvatiti poraz, po potrebi oprostiti te učiti iz dana u dan – o sebi i svijetu. Već danas!