Novi početak: Šest situacija u kojima je prekid neizbježan

Prekid veze najčešće nije lagan, ali je katkada neizbježan. Kako ćeš se osjećati nakon prekida ovisi o tome kako ste se razišli i što mu je prethodilo. Nije rijetkost da se osobe danas raziđu putem poruka, no ipak nam se čini da bi to trebala biti odluka o kojoj se otvoreno razgovaralo i zaključilo da je prekid najbolja opcija. Nakon prekida vjerojatno ćeš osjetiti lavinu emocija i trebat će ti vremena da nastaviš dalje. Koliko? Teško je reći.

Iako su svjesni da bi bilo poželjno da svatko krene svojim putem, neki parovi ostaju u lošim vezama. Možda misle da 'neće moći naći bolje' ili ih je strah prekinuti te biti solo. To je pogrešno razmišljanje. Biti solo uvijek je bolje nego biti u toksičnoj vezi. Odmah treba prekinuti doživljavaš li uznemiravanje. Ako partner nasrće na tebe, kontrolira te i omalovažava trebala bi se obratiti osobi od povjerenja ili stručnoj pomoći i što prije sebi osigurati sigurnu i sretnu budućnost.

No to nije jedina situacija u kojoj je bolje prekinuti. Izdvajamo još neke.

Gubitak povjerenja

Povjerenje je stup zdrave veze. Bez povjerenja teško je graditi odnos pun ljubavi i privrženosti. Ljubomora ili sumnjičavost udaljuje ljude te je najčešće izvor svađa. Uz to, nedostatak povjerenja dugoročno vodi do ogorčenosti i trenutka u kojemu se pitaš s kim si ti zapravo, ali i kakva je ta osoba. Trenutak u kojem mu kažeš 'ja tebi više ništa ne vjerujem' često ne dolazi preko noći nego se određena ponašanja i postupci ponavljaju tijekom vremena. Možda on nije više posvećen vezi, smišlja izgovore ili te zanemaruje – u svakom slučaju, ne promijeni li se situacija nabolje, bolje je prekinuti.

Nedostatak povezanosti

To dolazi s povjerenjem. Imaš li osjećaj da pred njim više ne možeš biti svoja, da ti stalno nešto zamjera i 'ne čuje' tvoje želje i potrebe, u redu je razmišljati o prekidu. Svatko zaslužuje vezu u kojoj se obje strane trude jednako, a ako je jedan od vas sve distanciraniji, to je teško postići. O trzavicama treba razgovarati na vrijeme te vidjeti kakvi su vam pogledi na odnos. Moguće je da vas je razdvojio posao ili neki drugi stresovi. Tada vezi treba dati priliku i zajedničkim se aktivnostima pokušati iznova povezati. Ne prođe li po planu, prekid bi mogao biti neizbježan.

Različiti životni putevi

Čovjek se mijenja i sazrijeva, a tako se mijenja i njegov pogled na budućnost. Da bi par napredovao, potrebno je da jedno drugoga potiču u životnim izazovima i napredovanjima. Za dugoročne planove važno je i da par ima sličnu viziju budućnosti koju će graditi zajedno. Ako se vaše poimanje budućnosti totalno razlikuje i ne uspijevate pronaći zajednički jezik, treba promisliti o vašem odnosu. Nekompatibilnost u pogledu ciljeva može dovesti do nezadovoljstva i ogorčenosti. On se vidi na drugom kraju svijeta, a tebi je baš super na trenutnoj poziciji? To su ozbiljne stvari koje utječu na odnos. Također je bolje prekinuti ne podržava li te partner u ostvarivanju želja i ciljeva.

Nevjera

Ima parova koji si oproste nevjeru, no preljub zaista 'ruši' povjerenje. Zapravo, sve njene stupove. "Treba imati na umu da preljub nije nešto što se samo događa u nesretnim brakovima. To je mit da je 'pravi razlog' afere uvijek loš supružnik ili loš brak. Brak u kojem su supružnici emocionalno i seksualno udaljeni vjerojatnije će stvoriti uvjete za preljub, ali istina je da se preljubi događaju i u odličnim brakovima. Preljube mogu uzrokovati različite stvari'', piše psihologinja Harriet Lerner u članku za Psychology Today. Nije lako nastaviti nakon preljuba, a odlučiš li mu dati još jednu priliku, računaj na lavinu emocija i puno hrabrosti. Preljubnik mora preuzeti odgovornost i ne te kriviti za svoje postupke.

Dakle, u nekim situacijama parovi nastave dalje dok se u drugima odmah razdvoje. Sama ćeš trebati donijeti odluku jer je bezbroj mogućih scenarija. Ipak, preljub je više nego dobar razlog za prekid.

Ovisnosti

Ovisnost o kocki, alkoholu ili drogi negativno utječe na vezu. To kod ovisnika mijenja percepciju stvarnosti, a tebe stavlja i poziciju žrtve. Zlouporaba opojnih sredstava vodi do financijskih i emocionalnih problema te, u konačnici, razdora. Tu je prekid jednostavno neizbježan.

Nemogućnost rješavanja problema

Povremene prepirke uobičajene su, no baš tada obje strane moraju pokazati interes za rješavanje sukoba i problema. Okreće li, recimo, on glavu od problema u vezi, to bi mogao biti znak skorog kraja. Stvari se neće popraviti same nego je potrebno uložiti obostrani napor i trud. Jedino tako iz pogrešaka mogu izvući lekcije i dati si još jednu priliku. Shvatiš li da se tu nema smisla truditi jer je on inertan, nezainteresiran ili pak ponavlja iste pogreške, tu vjerojatno nema budućnosti.