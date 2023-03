Budi pobjednica: Važne stvari koje te može naučiti bolan prekid

Prekid ljubavne veze nije samo teško razdoblje nego može biti čak traumatično iskustvo koje može potaknuti ozbiljne emocionalno i psihičke probleme, pokazalo je istraživanje iz 2021. objavljeno u Journal of Psychology & Clinical Psychiatry. Međutim u tom periodu oporavka nakon prekida ljudi često mogu napraviti pozitivne životne promjene, fenomen koji je poznat pod nazivom posttraumatski rast.

Stručnjaci i dalje raspravljaju i proučavaju kako bolno iskustvo utječe na pojedinca u odnosu na okolnosti i karakter. No ističu da se pozitivna transformacija može dogoditi ako je osoba spremna za gledanje prema unutra i razmišljanje o vezi, njezinim usponima i padovima, ali i dinamici. "Prirodno je razmišljati o mnogim aspektima veze i pokušati razumjeti zašto nije uspjela", objašnjava psihologinja Erin Engle za The Healthy. Osoba koja prolazi ovu fazu može se početi optuživati i pitati gdje je pogriješila ili doživjeti emocije poput olakšanja, uzbuđenja, beznađa i ogorčenosti. Dalje dodaje da je važno da osoba bude strpljiva prema sebi i suosjećajna jer se radi o procesu. Važno je dopustiti emocijama da rastu te naučiti vrijedne lekcije o prekidu i ljubavi koje će pomoći u budućim odnosim, ali i razumijevanju sebe. Stručnjaci dalje objašnjavaju koje lekcije je moguće naučiti o sebi i ljubavi te kako lakše nastaviti dalje nakon prekida ljubavne veze.

Bolno iskustvo omogućuje bolje razumijevanje životnih vrijednosti

"Ohrabrujem ljude da shvate što je nedostajalo u njihovoj vezi ili što stvarno trebaju u odnosu na ono što su dobili", objašnjava dr. Engle. Na primjer, ako je stres izazivala loša komunikacija jer nisi dobivala odgovore na poruke ili niste zajedno planirali onda je komunikacija bila neusklađena. "Razumijevanje ovog iscrpljujućeg iskustva može se pretvoriti u nešto pozitivno u budućnosti", dodaje dalje.

Prihvaćanje može postati snažan alat u iscjeljenju

Ljudi nakon prekida često tuguju, a mogu i dulje ostati u fazi poricanja jer tako smanjuju bol i zbunjenost koju osjećaju zbog situacije. "Važno je sebi dopustiti otpuštanje onoga što opterećuje. Reci sebi da je važno i u redu nastaviti dalje", objasnila je obiteljska terapeutkinja Michelle Hagen. No postoje i dobre vijesti: prolazak kroz faze tugovanja (bez obzira na potrebno vrijeme) je dobra mentalna vježba koja te može učiniti otpornijom, ali i naučiti da prihvaćanje ima iscjeljujuću moć. Ove naučene lekcije mogu pomoći u rješavanju budućih problema.

Shvatiti što su osobne potrebe i da ih je u redu zadovoljiti

No vrlo je važno shvatiti osobne potrebe i koliko su one zadovoljene. "U vezi je puno važnije razumijevanje, puno više od toga da partner radi ili govori uvijek prave stvari kako bi veza opstala", dalje objašnjava Engle. Kvalitetno vrijeme provedeno zajedno, poštovanje, povjerenje, sigurnost i suosjećanje su vrlo važni u svakoj ljubavnoj vezi. "Važno je zapitati sebe kako se to iskustvo može iskoristiti da bi se ojačala komunikacija i razvio dublji odnos u budućnosti", objašnjava dr. Engle.

Granice su zdrave i važno ih je uspostaviti

U razdoblju nakon prekida ljudi često razmišljaju o stvarima za koje bi voljeli da nisu uradili i misle "kako su možda previše šutjeli, nisu se zauzeli za sebe i pristajali su na previše kompromisa". "Međutim samokažnjavanje i žaljenje nisu najbolja reakcija. Umjesto toga potrebno je iskoristiti vrijeme za istraživanje osobnih granica koje su bile pomalo nejasne ili uopće nisu postojale", objašnjava terapeutkinja Dontea Mitchell-Hunter.

Bolje razumijevanje stila privrženosti

Teorija privrženosti pokazuje kako se osoba emocionalno povezuje s drugima, a obično je nuspojava iskustva koja su skupljena tijekom odrastanja. Razumijevanje ovog ponašanja može pomoći da se više naučiti o potrebama u odnosu. "Razumijevanje obrasca dat će ti uvid u obrasce koji stvaraju tjeskobu i kako ih promijeniti", objašnjava Mitchell-Hunter. Također dodaje da je dobro ovo pokušati shvatiti uz terapeuta. Tako se može otkriti kako si reagirala na svađe, kako si se osjećala u blizini bivšeg partnera i slično.

Podrška bliskih ljudi je izvor snage

U novom razdoblju života, nakon prekida ljubavne veze, vrlo je važno ne podcijeniti važnost obitelji, prijatelji i drugih voljenih osoba. Ako je potrebno nekoliko dana samoće za opuštanje i razumijevanje siutacije onda je to u redu, ali treba izbjeći samoizolaciju. "Druženje s bliskim ljudima može ponuditi drugu perspektivu odnosno pomoći ti da se makneš od nezdravih emocija kao što su samooptuživanje ili samoprijezir i kreneš prema integraciji i boljem samorazumijevanju", objašnjava dalje dr. Engle. Naravno ako osjetiš da trebaš podršku stručne osobe uvijek je dobro potražiti pomoć.