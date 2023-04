Žene koje su u vezi s mlađim muškarcima puno su sretnije?

Ljubavni odnosi u kojima postoji velika dobna razlika se uvijek kritiziraju. No kada je žena starija, a muškarac značajno mlađi onda je javnost puno kritičnija. Na primjer, velika je vijest bila kada se Demi Moore udala za Ashtona Kutchera, 15 godina mlađeg od nje. Također je cijeli svijet je bio opsjednut vezom francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njegove supruge Brigitte, koja je 24 godine starija od njega.

Ljudi često s podsmjehom gledaju na ovakve ljubavne veze, ali posljednjih godina se situacija mijenja i sve više žena se ne ograničava u svojim ljubavnim izborima. Žene znaju da ista mjerila, u mnogim segmentima života, ne vrijede za njih i muškarce.

Društveno je uvijek bilo prihvatljivije ako je muškarac stariji, a žena puno mlađa. Ljubavna veza Michaela Douglasa i Catherine Zeta-Jones bila je puno manje skandalozna iako je razlika između njih 25 godina. "Postoje dvostruki standardi kada se radi o dobnoj razlici u ljubavnoj vezi i ovisi o spolu partnera, a ta se pristranost vidi u istraživanjima", objašnjava psiholog i autor Justin J. Lehmiller za Psychology Today.

Dvostruki standardi za muškarce i žene

Istraživanja otkrivaju da se puno manje odobravaju odnosi u kojima je žena starija od muškarca. Osim toga, u ovakvim vezama, neodobravanje je rezervirano za žene. Za takve žene će se govoriti pogrdni izrazi u kojima se naglašava njezina predatorska priroda, dok za mlađe muškarce u takvim vezama neki pogrdni naziv ne postoje, dalje objašnjava Justin J. Lehmiller.

Upravo ovakav način razmišljanja o ovoj dobnoj razlici vjerojatno utječe na to da su takvi odnosi uvijek bili rjeđi. Zapravo podaci u SAD-u pokazuju da je samo u 1,3 posto brakova žena starija 10 i više godina od supruga. Radi se o marginaliziranom odnosu, a kada veza nije društveno prihvaćena i ne podržavaju je važni ljudi u našim životima onda mogu nastati dodatni problemi.

Kvaliteta odnosa s velikom dobnom razlikom

Kako dalje navodi Justin J. Lehmiller vrlo je zanimljivo pogledati kakvi su odnosi u kojima je žena starija, s obzirom da postoji društveno neslaganje. Napravio je istraživanje u kojemu je sudjelovalo oko 200 žena - one koje su bile znatno starije od patnera (u prosjeku 27 godina starije), one koje su bile znatno mlađe od svojih muških partnera (17 godina mlađe u prosjeku) te one koje su po godinama bili bliske svojim partnerima (oko tri godine razlike).

Lehmiller je otkrio da su žene koje su starije od bračnog partnera više od deset godina zapravo najzadovoljnije i najposvećenije svojim vezama, u usporedbi sa ženama koje su bile mlađe ili približne dobi. Usprkos stigmi vezanoj za starije žene i mlađe muškarce, žene u tim vezama su se osjećale dobro i puno bolje od prosjeka.

Zašto su žene sretnije s mlađim partnerom?

Bez obzira na to što društvo nije dobronamjerno prema ovakvim parovima, ljudi u takvim vezama su ipak sretni. Zašto? Postoji nekoliko mogućnosti jer kada je žena starija mijenja se dinamika moći i može se ostvariti veća jednakost. Brojna istraživanja pokazuju da jednakost parove čini sretnijima i odnos je puno bolji. Postoji mišljenje da se ne radi samo o jednakosti nego da žena u ovakvom odnosu može biti u dominantnoj poziciji. Postoje muškarci kojima se ova ideja sviđa, a starija žena može imati te karakteristike. Ipak je ovo jedan od razloga zašto je pornografija sa starijim ženama i mlađim muškarcima jako popularna. Ukratko ovaj rezultat pokazuje da veza starije žene i mlađeg muškarca nije uvijek društveno odobrena, ali da ovi parovi stvaraju snažne odnose u kojima su zadovoljni.