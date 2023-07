Još uvijek tabu tema: Iskrena iskustva parova u otvorenoj vezi

Ljubavni veze nikada nisu jako jednostavne bez obzira na osobnost ljudi i dogovore. Također stručnjaci naglašavaju da kvaliteta veze ovisi o količini truda i rada koju partneri ulažu u odnos. No poseban trud je potreban ako se par odluči biti u otvorenoj vezi. Radi se o vezi ili braku u kojem jedan ili oba partnera imaju seks ili emocionalnu vezu s drugim ljudima.

No može li otvorena veza funkcionirati? Hoće li dovesti do potpunog kraha odnosa? Još uvijek se radi o tabu temi iako postoji mnogo parova koji žive u takvom odnosu. No često ne žele priznati ljudima oko sebe da su u takvom odnosu jer bi bili osuđivani. Postoji nekoliko razloga zašto ljudi žele biti u otvorenoj vezi.

Prva očita stvar na koju mnogi ljudi pomisle je seksualno zadovoljstvo. Ljudi uživaju u novinama u seksualnom životu jer je nova osoba način da se zadovolji želja za novim seksualnim iskustvima. Mnogim ljudima je nezamisliv takav način života i upravo zbog toga je zanimljivo pročitati kakva su iskustva ljudi u takvim odnosima i što smatraju važnim.

"Važno je da par razmišlja isto"

"Ključ uspješne otvorene veze je čvrsta solidarnost. Važno je da oba partnera razmišljaju isto o ključnim stvarima u otvorenoj vezi i vrlo je važno da oboje međusobno vjeruju. Osim toga je važno stvoriti jasna pravila i da redovito razgovaraju o stvarima koje se događaju, ali i problemima koji se moraju pojaviti. Parovi mogu isprobati otvorenu vezu i otkriti da nije za njih te je važno da razgovaraju o tome. Osjećaji poput ljubomore i zamjeranja ne bi trebali dugo trajati. Treba odmah razgovarati o osjećajima i ne treba dopustiti da takvi osjećaji rastu jer je to recept za katastrofu" - Adrienne i Mark za Stylecaster.

"Veza bez tajni"

"Na početku je važno da odluka o otvorenoj vezi dolazi iz pravih razloga. Ovo bi trebalo biti nešto što će vezu ojačati i stvoriti nove užitke, a nikako stvoriti jaz među ljudima. Ako ulazite u otvorenu vezu da biste poboljšali odnos onda neće funkcionirati. Ključ uspješne otvorene veze je u iskrenosti i jasnim pravilima koja se trebaju utvrditi prije nego se kreće u tom smjeru. Stvorite jasna pravila i ograničenja te ih stavite na papir. Razgovarajte o odluci želite li obavijestiti prijatelje o tome i što vam je ugodno. Pravila se mogu mijenjati na tom putu, ali se oboje morate složiti oko njih. Ne smiju postojati tajne jer je iskrenost ključna." - Alyssa i Joaquin

"Obratite pažnju na ljubomoru"

"Kod nas ne bi funkcionirala otvorena veza da naš odnos već nije bio dobar. Ironično prije smo imali probleme s povjerenjem kada smo bili u monogamnom odnosu, kasnije smo naučili kako raditi na tome i stvarno vjerovati jedno drugom. S jedne strane ojačalo nas je to kao par. Druga tajna našeg uspjeha je da smo prihvatili da je ljubomora u redu, iako to možda čudno zvuči. No kada bilo tko osjeća ljubomoru razgovaramo o tome, postoji pravilo da se o tome treba govoriti. Smatramo da je ljubomora faktor koji postoji u životu i ignoriranje će samo voditi do zamjeranja." - Ashley i Kevin.

"Pravila moraju biti ugodna i unaprijed dogovorena"

"Mislim da postoje krivi zaključci o ljudima u otvorenoj vezi i da se misli da su ti ljudi potpuno slobodnog duha i da o ničemu ne razmišljaju. Ovo je vjerojatno istina za neke prave, ali drugi su stvorili snažna pravila i strukture. Za nas, otvorena veza znače pravila s kojima smo oboje ugodni. Kada smo započeli vezu (oboje smo znali da želimo i otvorenu vezu) te smo bili jasni u tome što nam je prihvatljivo, a što nije. Sva pravila smo zapisali kako bi bilo sve jasno. Osjećaj da smo zajedno u tome i isto razmišljamo još nas je više zbližilo. Otvorena veza je uzbudljiva, zabavna i seksi. Ni svjesni smo da na kraju svega da uvijek biramo nas." - Megan i Mark.