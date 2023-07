Neki ljudi seks planiraju, odnosno unaprijed odrede da će to biti večer samo za njih. Obaveze, djeca, puna kuća… sve su to razlozi zbog kojih su katkada izvan raspoloženja za seks. Ipak, kad se takav par odluči posvetiti jedno drugom, nastoje se opustiti i 'začiniti' atmosferu. Drugi parovi pak obožavaju spontani seks, odnosno onaj časak kad ih strastveni poljubac ili dodir 'natjeraju' da odu korak dalje.

Bilo kako bilo, čini se da je atmosfera važna stvar u seksu. Možda si i sama doživjela da je jedan krivi potez, zvuk s ulice ili bojazan da će vas netko čuti ipak malko narušio atmosferu. Kao da si se instant ohladila i počela razmišljati o tome da seks prebacite za drugi put.

Neke greške u krevetu zaista u sekundi mogu uništiti seksi raspoloženje, a u nastavku ih izdvajamo.

Netko od vas provjerava mobitel

Taman ste krenuli sa 'zagrijavanjem' – a znaš koliko je predigra važna – a onda njemu ili tebi stiže poruka. Zvuk dolazne poruke ili, još gore, poziva mami vas da prekinete strastvene trenutke i ipak pogledate što vam je to stiglo? To je jedna od najvećih grešaka koju možete napraviti. Uništit ćete trenutak, a provjeravaš li ti mobitel, on bi mogao posumnjati u svoju izvedbu i pomisliti da je sve zanimljivije od njega. Isto bi vjerojatno pomislila i žena čiji muškarac usred čina provjerava poruku. Seks bi trebao predstavljati trenutke zabave i opuštanja, a bolje bi bilo da je sva vaša pažnja usmjerena na vas i podražaje.

Netko je odsutan

Poanta nije da jedan sve radi, a drugi leži. Ili da se pokreti izvode mehanički kao pod prisilom. Ako su ti misli tada na sto strana i brine te na primjer sutrašnji rok na poslu, teško da ćeš uživati u činu, a to će i on primijetiti. Zato se prije seksa pokušajte opustiti, blokirati nametljive misli i uživati u trenutku. Razgovaraj s partnerom o onom što te muči. Možda će ti njegov savjet pomoći da brige barem nakratko ostaviš po strani. I još nešto: sasvim je prirodno da nekada nismo raspoloženi, da smo umorni i rastreseni i da nam seks nije na pameti. Partner bi to trebao razumjeti i biti ti podrška, a ne te forsirati. Isto vrijedi i u suprotnom slučaju.

Bilo kako bilo, odsutnost duhom baš uništava seksi raspoloženje.

Kriva pjesma (ili film)

Neki vole s glazbenom podlogom, dok je drugima draže u (polu)tišini. Spadaš li u prvu kategoriju, vjerujemo da ti je za 'zagrijavanje' važan odabir glazbe. Možda biraš jazz, možda blues, a manje su šanse da ti prije seksa odgovaraju 'zabavnjaci' ili žestoki elektronski taktovi. Zato je bolje imati svoju seksi playlistu jer, zaista, nikad ne znaš što će zasvirati na radiju. Zamisli da počne pjesma koja te asocira na bivšeg ili mladenačke dane. OK, malo karikiramo, ali doista, nisu sve pjesme prikladne u tom trenutku. Isto vrijedi i za filmove premda će ljudi reći da nije važno što gledaš nego s kim. Ipak, akcijski filmovi ili horori možda ipak najbolji izbor. To vas u sekundi može 'ohladiti' ili bar potaknuti da posegnete za daljinskim upravljačem.

Previše pića

Jedna čaša crnog vina može opustiti, no pretjerate li s alkoholom, to bi moglo uništiti romantiku i izvedbu. Muškarci bi se mogli suočiti s problemima s erekcijom, a uz to teško da ćete tako biti svjesni što radite. Mogli biste zaboraviti na zaštitu što svakako nije preporučljivo. Također, kad su pod utjecajem alkohola ljudi su spremni 'izvaliti' totalnu glupost ili učiniti nešto što inače ne bi. Tad stvarno nije trenutak za seks.

Spominjanje bivše(g)

To je alarm za uzbunu. Ako ti frajer od prvog dejta spominje bivšu ili te uspoređuje s njom, to je znak da nije 'na čisto' sam sa sobom i teško da je spreman za novi početak. I u krevetu bi pod svaku cijenu trebalo izbjegavati uspoređivanja s bivšim partnerima jer bi se to moglo shvatiti kao uvreda i dovesti vezu u pitanje. Svatko u seksu ima neke svoje preferencije. Važno je da kao par raspravite što biste željeli 'u krevetu', da budete otvoreni i iskreni. No nipošto nemojte povlačiti paralelu sa zgodnom bivšom, odnosno bivšim. To uništava trenutak, ali i temelje veze.

Kritiziranje izgleda

Seks bi trebao pozitivno utjecati na samopouzdanje i zadovoljstvo svojim tijelom. Kraj partnera bi se trebala osjećati atraktivno i senzualno. I dok će komplimenti 'začiniti' stvar, bezobrazne rečenice na račun izgleda ili kilograma nisu dobrodošle. Naravno da možeš upozoriti partnera da bi mogao živjeti zdravije i poticati ga u promjeni načina života, no to se ne čini uvredama i gađenjem. S pravom bi se mogao pitati zašto si uopće s njim. Također ni tebi nitko ne bi trebao spominjati to što imaš male ili velike grudi, stražnjicu ili bokove jer to uništava trenutak. S takvim ne bi trebala ni spavati.

Neodlučnost

O seksu treba razgovarati, a ako jedna ili obje strane nisu zadovoljne seksualnim životom trebali bi reagirati i zajednički pronaći rješenje. I o seksualnim željama treba otvoreno komunicirati, a najgore što se može dogoditi jest da ti se nešto ne sviđa ili ti ne odgovara, a to ne želiš reći partneru. Oboje bi trebali istraživati što volite i unositi svježinu u krevet. Bez tabua. Ako nešto želiš, to i reci, a ako ti je nešto odbojno, to isto jasno reci. U seksu trebate oboje uživati – bez okolišanja.