4 načina kako da od partnera dobiješ ono što želiš u krevetu

Čak i danas, kada smo temama vezanima uz seks praktički bombardirani sa svih strana, brojni parovi i dalje se srame otvoreno razgovarati o svom seksualnom životu. Međutim, seksualni terapeuti ističu da je seks važan dio svakog odnosa i da razgovori o seksu ne bi trebali biti tabu tema.

Žene se često srame partneru otvoreno priznati što žele, a ponekad ni same ne znaju što im godi. Uživanje u solo seksu ili pak isprobavanje novih poza s partnerom može itekako pozitivno utjecati na intimnost te rasplamsati strasti među plahtama.

Ponekad je teško partneru opisati što želimo te koje su nam seksualne potrebe, a seksualni terapeuti otkrivaju da su kod velikog broja parova prisutni nelagoda, anksioznost i sram kada trebaju razgovarati o seksu i seksualnom zadovoljstvu. Kod pripadnica ženskog spola takva je nelagoda još izraženija pa mnoge žene imaju poteškoća s doživljavanjem orgazma.

Bez obzira na to koliko smo daleko dogurali kao društvo u cjelini, ženski orgazam i dalje je tema o kojoj se premalo govori. I dok muškarci uglavnom nemaju nikakvih problema s doživljavanjem seksualnog vrhunca, žene su po tom pitanju malo kompliciranije.

Želiš li imati bolji i kvalitetniji seksualni život, iskrena komunikacija s partnerom je ključna, a u nastavku pročitaj nekoliko sjajnih savjeta koji će ti omogućiti da svaki put od svog partnera dobiješ s ono što želiš tijekom seksa.

Razgovarajte

Ne možeš se žaliti da te partner ne zna zadovoljiti u krevetu ako nikad niste razgovarali o tome što te uzbuđuje. Nažalost, ne možemo jedni drugima čitati misli stoga je komunikacija ključna, osobito kad je riječ o seksualnom zadovoljstvu. Ako znaš što te uzbuđuje, otvoreno mu to reci i detaljno ga uputi kako da te zadovolji i dovede do vrhunca. Nemoj se sramiti jer muškarci to obožavaju.

Pokaži mu

Još jedan sjajan način kako da osiguraš da svaki put dobiješ ono što želiš u krevetu je davanje praktičnih smjernica. Uzmi njegovu ruku i pokaži mu što i kako ti godi. Ilustriraj mu na svom tijelu što želiš da ti radi. Bez imalo sumnje, svaki će frajer uživati u takvim 'instrukcijama'.

Daj mu povratnu informaciju

Ako ti netko kaže da si loša u seksu, to baš i neće poticajno utjecati na tvoj libido, zar ne? Ni tvoj partner vjerojatno neće biti pretjerano motiviran ako mu neprestano ukazuješ na sve ono što radi pogrešno u krevetu. Umjesto toga, malo mu pojačaj ego. Kada učini nešto dobro, pohvali ga ili mu pokaži da uživaš tijekom samog čina. To će ga potaknuti i dati mu motivaciju da postane još bolji.

Nemoj se bojati eksperimentiranja

U potrazi za seksualnim zadovoljstvom, sve je stvar eksperimentiranja. Nemoj se bojati istražiti svoje tijelo i svoje seksualne potrebe. S partnerom bi bez srama trebala moći razgovarati o svojim seksualnim fantazijama, ali i nedoumicama. Zajedno razmotrite nove poze ili neke seksualne trikovi koji ti se sviđaju, a zatim krenite u akciju. To će sasvim sigurno unijeti dašak osvježenja u vašu seksualnu rutinu i omogućiti ti da maksimalno uživaš u seksu.